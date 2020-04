'Ukidanjem članarine za HGK i HOK uštedjeli bi 9 milijardi kn'

Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas, za RTL Danas komentirao je objavu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojoj stoji kako je za očuvanje radnih mjesta za ožujak isplaćeno 3250 kuna čak 83.955 poslodavaca. Komentirao je kako se na popisu nalazi veliki broj velikih tvrtki koje su članice HUP-a ili HGK-a.

- Oni ako su imali pad prometa od 20 posto naravno da upadaju u sustav mjera i oni imaju najveći broj zaposlenih. Možda te brojke izgledaju startno najveće, ali ako im je pad bio 20-ak, 30-ak ili 40 posto, oni u tom kontekstu nisu imali otpis, imali su samo odgode plaćanja poreza na dohodak i doprinose dok su sve tvrtke ispod 7,5 milijuna kuna – mahom članice udruge Glas poduzetnika – ušle u sustav otpisa poreza na dohodak i doprinosa i participacije u neto plaći - izjavio je Bujas.

Dodao je kako su iz udruge tražili transparentnost liste poduzetnika zbog zaposlenika.

- Da ti ljudi nisu dobili taj novac na ovaj način, svi ti ljudi ili velika većina tih ljudi bi sada bila na HZZ-u gdje bi bili samo tri mjeseca i njihova bi sudbina bila neizvjesna i to je suština problema. Mi smo dobili kao društvo pravo prodisati tri mjeseca, pronaći model, a pravo je inspekcije da provjerava - smatra.

Predsjednik udruge Glas poduzetnika napomenuo je kako su i uputili nove zahtjeve Vladi, točnije "trajno ukidanje svih parafiskalnih nameta, uključujući i uvođenje dobrovoljnog članstva u HGK, HOK i HTZ; plaćanje PDV-a po naplati kao trajna mjera za sve tvrtke; moratorij na kredite i leasinge od šest do 18 mjeseci ovisno o potrebi, uz minimalne (do jedan posto) kamate za navedeni period svim ugroženim poduzetnicima, obrtnicima i građanima; ulazak sezonskih obrtnika i radnika u paket mjera te dostupnost COVID-19 kredita i malim iznajmljivačima kojima je isti nužan za preživljavanje do sljedeće turističke sezone".

To znači da bi se ukidanjem članarine za HGK-a i HOK-u uštedjelo oko devet milijardi kuna .

- Smatramo da taj novac treba ostati poduzetnicima i građanima – oni znaju najbolje kako s tim novcima i ti novci će nam trebati kao investicijsko svrdlo za budućnost - zaključio je Bujas.

Tema: Hrvatska