Vrhovni sud Republike Hrvatske u povodu žalbe zamjenika glavne državne odvjetnice, Dražena Jelenića ukinuo je odluku Državnoodvjetničkog vijeća o tromjesečnom udaljenju s dužnosti piše N1.

Zakon koji regulira te situacije propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali da i ne mora do toga doći. Po ocjeni Vrhovnoga suda odluka Državnoodvjetničkog vijeća ne sadrži valjano obrazloženje pa je nije moguće ispitati. Ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, onda to treba jasno obrazložiti.

Podsjetimo, Državnoodvjetničko vijeće u travnju je odlučilo zamjenika glavne državne odvjetnice privremeno udaljuje od obavljanja dužnosti na tri mjeseca, počevši od 14. travnja.

Jelenić je odstupio s mjesta glavnog državnog odvjetnika nakon što je lani otkrio da je mason. On je nakon toga nastavio raditi kao zamjenik glavne državne odvjetnice, da bi u studenom prošle godine Etičko povjerenstvo DORH-a odlučilo da je članstvo u masonima nespojivo s državnoodvjetničkom dužnošću.

- Vrhovni sud smatra da sama činjenica da je glavna državna odvjetnica pokrenula stegovni postupak ne može biti razlog za odluku o produljenju privremenog udaljenja zamjeniku glavne državne odvjetnice. Stegovni postupak nije po automatizmu osnovan razlog koji uvjerljivo opravdava donesenu odluku o produljenju privremenog udaljenja. Zakon koji regulira takve situacije propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći. Po ocjeni Vrhovnoga suda odluka Državnoodvjetničkog vijeća ne sadrži valjano obrazloženje pa je nije moguće ispitati. Ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, onda to treba jasno obrazložiti.

U ponovljenom će postupku Državnoodvjetničko vijeće donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti i pritom otklonit uočene nedostatke - stoji u odluci Vrhovnog suda.