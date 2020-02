‘Ukipio se na gorućem brodu, uletio sam u vatru i spasio ga’

- Oko mene gorio je brod, oko njega gorjelo je more, a ja sam stajao na provi na samom špirunu i gorjele su mi noge. Razmišljao sam da skočim u vatreno more i otplivam, ali pala je noć i ja više nisam znao gdje je kopno gdje Italija. Nagutao sam se dima. Pao sam u stanje šoka. Mislio sam na ženu i djecu, a pred očima se u slikama izvrtio cijeli moj život, od djetinjstva pa do toga kako sam došao do ovoga broda i do situacije da se nalazim tu na plamenoj buktinji..Suze su niza me išle, a ja sam se ukočio. Bio sam siguran da sam gotov, čekao sam da još eksplodira klima u brodu i da odemo i brod i ja u zrak – kazuje nam to Vodičanin Marko Huljev Baćo (40).

Prema buktinji kod Žirja te listopadske večeri već je jurio ribar Toni Zanki (43).

- Imao sam veliki strah u kostima, prijatelj mi je gorio, počela se dizati tramuntana, nositi ga prema Italiji. S udaljenosti od 30 metara vikao sam mu da skoči u more, da ću ga pokupiti. Ja njemu vičem, on jadan ništa, stoji na provi broda ka' jarbol. Ukipio se, ni glavu ne okreće prema meni. Bojao sam se prići bliže da se ne zapali i moj brod i što onda, neću spasiti ni njega ni sebe, bit ćemo dva brodolomca. Ali vidim, nema druge, plamen s broda je bio nenormalno visok, a uokolo goruće more. Zaletim se brodom do njega kroz vatru, nije bilo druge. Dao sam pun gas, jurio 15 milja na sat. Mislio sam se zaletjeti i baciti ga u more ili u moj brod. U prvom pokušaju nisam uspio jer je plamen sukljao ravno prema meni. Drugi put sam prišao s boka, projurio uz provu, uhvatio ga za jaknu i bacio na brod. Bio je cijeli ispečen, izgorenih obrva, kose, opečen po licu. Zaustavio sam brod sto metara od buktinje. Nije prošlo 30 sekundi, na njegovom gliseru eksplodirala su oba rezervoara! Na sredini broda nastala je velika rupa i počelo je ulaziti more. Pomislio sam, sad ćemo ga ugasiti, spasit ćemo brod – kazuje ribar Zanki, koji je do četiri ujutro morao čekati da se buktinja ugasi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prvi put na moru spasio sam čovjeka kojeg je bura odnijela

Markov gliser Regal Commodore, kojim je lovio lignje a onda ih posluživao u cateringu na brodu turistima, potonuo je. Njegov kapetan Marko Huljev, na svu sreću spašen je u zadnji tren. U znak zahvale, svojeg je spasitelja predložio za nagradu grada Vodica te je Toni Zanki dobio Plaketu Grada Vodica za hrabrost. Mi smo hrabrog spasitelja predložili za nagradu Ponos Hrvatske.

Osim Marka, spasio je još barem pet-šest ljudi u dvije posljednje godine i nebrojeno žrtava vatrene stihije, kao vatrogasac.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Prvi put na moru spasio sam čovjeka kojeg je bura odnijela nakon što mu se pokvario motor na brodu. Dizao sam mreže kad vidim čovjek vesla po buri i nema šanse da se makne s mjesta. Doteglio sam ga u porat. Prošlog ljeta doteglio sam čovjeka kojem je more prodiralo u trup broda, a uspio sam zaustaviti i prodor mora pa je spašen i brod. Prije par godina bura je Česima odnijela brod, a ja sam naišao i doteglio ga. Kasnije se javio vlasnik i dao mi novčanu nagradu jer po zakonu što na moru nađeš, tvoje je, a ako se nađe vlasnik, duguje ti 10 posto vrijednosti. Sjećam se i Talijana od 150 kilograma koji je pao s broda u more i nije mogao van, a u brodu je bilo troje male djece. Bio sam na parangalu i čuo dječji plač. Pomogao sam Talijanu koji je bio prozebao u moru i nalovio im ribe, samo da više ne idu sami na more – smije se Zanki.

Marko: 'To mi je drugi rođendan'

Njegova Andaluzija, brod dug osam metara, s kojom spašava unesrećene dobila je ime po tankeru koji je nju spasio. Zajedno s Tonijevim stricem koji je njome tada plovio.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Moj barba, očev brat Branko Zanki krenuo iz Šibenika put Komiže za vrijeme rata, 1992. ili '93. godine. Taman pred Komižom puklo mu je nešto na brodskom motoru, a penta je bila bez dovoljno goriva da ga dovede do luke. Puhalo je jako jugo i nisu znali što je s njim punih 10 dana. Našli su ga ispred Italije, a spasio ga je tanker Andaluzija – kazuje Toni.

S imenom je brod tako izgleda naslijedio i spasiteljski duh. Kao i vlasnik, vatrogasac koji je kao dugogodišnji "voditelj tehničkih intervencija" naspašavao ljudi da im ne pamti broja.

- U vatrogascima sam od 1986. godine. Vatru sam počeo gasiti s DVD-om Komiža s devet godina, a u Zagrebu sam bio vatrogasac 18 godina, od toga devet godina zamjenik zapovjednika u DVD-u Dugo Selu. Spašavao ljude iz gorućih automobila, bio na velikim požarima po Dalmaciji i unutrašnjosti. Bilo je to veliko iskustvo za mene, koje mi je dalo i snage i znanja koje sam iskoristio pri spašavanju Marka 17. listopada 2018. - kaže Toni, a Marko dodaje da mu je to drugi rođendan.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- U nesreći sam imao tu sreću da me spasi čovjek koji je iskusan u tom poslu. Upoznali smo se tek dan ranije, jer smo se do tad znali samo iz viđenja, pozdravili se putem. Brojeve mobitela razmijenili smo te večeri na ribanju. Išli smo na lignje. Dan kasnije imao sam catering, kojim se bavim, pa sam išao uloviti liganja, ali nije mi išlo pa sam se odlučio vratiti doma. Što se brodu dogodilo, ja ni sad ne znam. Taman sam izglisirao, kad sam čuo sam tupi udarac. Jedan od dva motora je usporio. Osjetio sam čudan miris, a kako sam profesionalni vozač kamiona i bagera i radnih strojeva, nije mi se to svidjelo, smrdjelo je na instalacije. Stavio sam ga u ler i krenuo ugasiti baterije, postoje tri sklopke za akumulatore pod palubom.

Čim sam digao poklopac motora, nešto je grunulo vatra je suknula i to me odbacilo natrag, udario sam laktom i glavom te sam ostao bez svijesti u gorućem brodu. Ležao sam ne znam koliko dugo, a probudilo me to što su mi se noge zapalile. Digao sam se sav izgubljen, vatra, toplina, gorim! Izašao sam na palubu, sve je već gorjelo, do krme se nije moglo. Stao sam na provu i na svu sreću uvijek držim mobitel i novčanik u džepu. Znao sam da je Toni tu blizu i zovem ga, govorim mu da gorim, u strahu da mi neće povjerovati jer me vidio pola sata prije živog i zdravog. Morao sam ga uvjeriti da nije zafrkancija. Završio sam nagutan dima, s opeklinama, ozljedom pluća, a liječnici su mi rekli da mi je život ili smrt ovisilo o sekundama. Jedno oko mi je bilo spaljeno da na njega nisam vidio sedam dana. Posijedio sam od tada. Nisam imao ni jednu sijedu, a sad mi je pola kose posijedilo – kaže sretnik koji je u zadnji tren spasio živu glavu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Brod dug 10,5 metara, vrijedan 700 tisuća kuna i osiguran na 400 tisuća kuna, na dnu mora je, a zahvaljujući tome što, kako kažu, ni pomorka policija ni lučka kapetanija ni radar sa Žirja nisu zabilježili potonuće, odštetu nije dobio te je istjeruje na splitskom Trgovačkom sudu.

Heroj i izumitelj

Toni Zanki izumitelj je vatrogasnog ključa Global Ria Fireman, koji objedinjuje 16 alata u jednom, s 37 funkcija, a teži svega 250 grama. To su alati potrebni vatrogascima kojima uvijek manjka opreme. Patentirao ga je u Hrvatskoj i na međunarodnoj, svjetskoj razini te otvorio tvrtku 2015. godine. Plasira ga, kaže, na tržišta Turske, Brazila, i Španjolske, a u Hrvatskoj za to nema sluha pa je prodao, kaže, svega 30-ak komada.

Zato je svoj izum poklonio vatrogasnim zajednicama s kojima je povezan, poput onih u Komiži, Zlarinu, Veloj Luci i Vodicama.

Toni Zanki prvi je Komižanin koji se vjenčao u Modroj špilji davne 1999. godine.