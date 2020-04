'Ukoliko se utvrde propusti, županija će donijeti odluke'

Preksinoć smo dobili informaciju o zarazi u Domu za starije i nemoćne u Splitu, jučer su tamo bili ministar Beroš i ministrica Bedeković. U tijeku je izrada epidemiološkog izvješća o tome što se zaista dogodilo. Ukoliko budu uočeni propusti u provođenju mjera, koje su jasno precizirane i upućene svim čelnicima domova za starije, tada će županija donijeti odgovarajuće odluke za one za koje se utvrdi da su odgovorni, poručio je u četvrtak na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

U Domu za starije i nemoćne Split u Vukovarskoj ulici je, podsjetimo, 10 korisnika pozitivno na korona virus te je svih 49 štićenika drugog kata odmah u utorak navečer prebačeno u KBC Split, a danas tijekom jutra još tri umirovljenika je završilo u bolnici. Osim štićenika Doma, koronavirusom su zaražene i četiri djelatnice koje se nalaze u samoizolaciji, a za još tri djelatnika će nalazi na COVID 19 biti gotovi tijekom dana. Ravnatelj Doma, Ivan Škaričić (HDZ) je prilikom evakuacije korisnika istaknuo kako su čak 10-ak dana imali povišenu temperaturu, ali nije rekao zašto se odmah nije reagiralo. Glavna sestra Doma, obiteljska liječnica Splutsko-dalmatinske županije, pak, tvrdi da je još 29. ožujka kontaktirala epidemiologa, ali da joj se nitko nije javio. I tu se stalo.

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je kako je u Hrvatskoj trenutno od 13.125 testiranih, njih 1343 pozitivnih na korona virus.

- Za sada nema težih komplikacija kod štićenika Doma u Splitu, no s obzirom na njihovu dob, potreban je maksimalna oprez - naglasio je.

Uz borbu protiv korona virusa, dodao je, dodatne napore ulažu i u suzbijanje lažnih vijesti.

- Svi sa strepnjom očekuju odgovor na pitanje kada će završiti epidemija i kada će popuštati mjere, no ključ uspjeha je u našim rukama. Stoga ovih blagdana više no ikada je potrebno ostati doma. Emocionalnu bliskost i socijalni kontakt za vrijeme blagdana možemo ostvariti i unatoč fizičkoj udaljenosti. Za zdraviju i svjetliju budućnost, moramo djelovati sada i odlučno - naglasio je Beroš.

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera, Davor Božinović, upozorio je kako otvaranje tržnica i produljenje rada trgovina iduća tri dana nisu nikako mjere opuštanja i popuštanja.

- S jedne strane smo se vodili zaštitom domaće poljoprivredne proizvodnje i omogućavanjem građanima da dođu do domaćih i friških proizvoda, no sve se to mora odvijati u skladu s vrlo jasnim uputama i provedba će se vrlo striktno pratiti - istaknuo je.

Vrlo je važno shvatiti, naglasio je, da je ovo situacija u kojoj se pokušavaju iznaći najbolja rješenja za potrebe gospodarstva, ali da je istovremeno život na prvom mjestu.

Premijer se osvrnuo i na mjere pomoći gospodarstvu te je istaknuo kako je 563.000 radnika prijavljeno za mjere primanja naknade od 4000 kuna. Kad je riječ o dogodama poreza, od 92.000 zahtijeva, više od 76.000 je riješeno.

- Jučer smo imali sastanak koordinacije za Domovinsku sigurnost, a u ponedjeljak smo imali videokonferenciju sa znanstvencima i mislim da smo za sada polučili dobre rezultate. I uprkos činjenici da smo produljili rad dućana i otvorili tržnice, potrebno je apelirati na građane da se i dalje pridržavaju svih mjera. Želim svima da Uskrs provedu ugodno, ali isto tako uz pridržavanje svih mjera kako ne bi došlo do opuštanja i širenja ugroze i opasnosti od zaraze - istaknuo je premijer.

Naveo je kako je u Državni proračun dobrovoljno uplaćeno više od 10 milijuna kuna za borbu protiv korona virusa te više od sedam milijuna za sanaciju Zagreba nakon potresa.

- Jučer su isplaćene i mirovine u iznosu od 3,1 milijardi kuna. Još jednom ponavljam, koliko god bude trajala ova kriza, mi ćemo pronalaziti način da sredstva za mirovine budu osigurana - rekao je.

Vlada je u Sabor, koji s radom nastavlja nakon uskršnjih praznika, 15. travnja, uputila izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

- Bolest COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 određuje se zaraznom bolešću na koju se primjenjuju mjere određene ovim zakonom. Kako bi se propisane epidemiološke mjere suzbijanja širenja zaraze mogle što učinkovitije provoditi, ovim se zakonskim prijedlogom dodatno uređuju mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, uključujući i izolaciju u vlastitom domu ili drugom odgovorajućem prostoru, kao i područja nadležnosti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata - istaknuo je Beroš.

Zbog brzine širenja bolesti COVID-19, dodao je, te potrebe brzog djelovanja, ovaj zakon potrebno je donijeti po hitnom postupku.

Pomoć sportskim udrugama i klubovima

A nastavno na cjelokupnu situaciju uzrokovanom pandemijom korona virusa te zabranu svih sportskih natjecanja i treninga, istaknuo je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za sport Tomislav Družak, sektor sporta našao se u velikim problemima.

- Mi smo detektirali dva ključna problema i ovim mjerama pokušavamo pomoći sportu da preživi. Prvi problem je nemogućnost zaključivanja natjecateljske sezone 2019./2020., kao i utvrđivanje propozicija natjecanja za sljedeću sezonu. Drugi je upitnost i opstojnost velikog broja sportskih udruga i klubova koji zbog gubitka prihoda od članarina i sponzora, ulaznica, nemaju mogućnost isplate plaće svojim radnicima - istaknuo je Družak.

Vlada je, stoga, donijela mjere pomoći u sustavu sporta uslijed epidemije koronavirusa i sukladno tome izmijenila Zakon o sportu, u vidu isplate potpore za plaće sportskim udrugama i klubovima za ožujak u iznosu 3250 kuna te travanj i svibanj u iznosu 4000 kuna. U proračunu je za tu namjenu, dodao je Družak, osigurano 40 milijuna kuna.

Pomoć BiH od 43 milijuna kuna za borbu protiv korona virusa

Za poticaj zdravstva za suzbijanje epidemije korona virusa, Vlada daje 43 milijuna kuna pomoći Bosni i Hercegovini za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog materijala.

- S obzirom na Ustavnu odredbu prema kojoj RH štiti prava i interese svojih državljana koji žive i borave u inozemstvu u Državnom proračunu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 43 milijuna kuna na pozicijama ministarstva zdravstva i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH - istaknuo je ministar Beroš.

Sredstva će se doznačiti sukcesivno Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za razdoblje siječanj - srpanj 2020.g. u iznosu od 20 milijuna kuna jednokratno te za razdoblje kolovoz - prosinac 2020.g. u iznos od četiri milijuna kuna mjesečno te još tri milijuna kuna tekućih donacija.