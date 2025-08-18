Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi, Božo Kovačević, smatra kako do sastanka može doći isključivo pod uvjetom da Ukrajina unaprijed prihvati ruske zahtjeve.
SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG? PLUS+
'Ukrajina nikad bliže miru, ali skupo će ga platiti. Zapad snosi veliki dio odgovornosti za sve'
Čitanje članka: 3 min
Jesu li Ukrajina i Rusija nadomak dogovoru o postizanju mira, tek ćemo vidjeti, no jedno je sigurno, smatra vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, a to je da nikad nisu bili bliže tome.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku