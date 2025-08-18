Obavijesti

SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG? PLUS+

'Ukrajina nikad bliže miru, ali skupo će ga platiti. Zapad snosi veliki dio odgovornosti za sve'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Foto: REUTERS, 24SATA

Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi, Božo Kovačević, smatra kako do sastanka može doći isključivo pod uvjetom da Ukrajina unaprijed prihvati ruske zahtjeve.

Jesu li Ukrajina i Rusija nadomak dogovoru o postizanju mira, tek ćemo vidjeti, no jedno je sigurno, smatra vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, a to je da nikad nisu bili bliže tome.

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...
"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.

