Ukrajina će na kraju godine obustaviti slanje ruske nafte i plina u Europsku uniju preko svojih cjevovoda jer tada istječe aktualni ugovor i on neće biti obnovljen, rekao je u petak savjetnik ukrajinske vlade.

Mihailo Podoljak, savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskija, rekao je u intervjuu za Novini.Live da aktualni ugovor istječe na kraju godine i premda ne može biti jednostrano raskinut, "nema sumnje da će prestati vrijediti 1. siječnja 2025.".

Kijev je spreman transportirati plin iz srednjoazijskih zemalja ili Azerbajdžana u Europu, ali ne iz Rusije kako bi se Moskvi uskratio taj izvor prihoda.

Ugovor o tranzitu ruskog plina u Europu preko Ukrajine između Gazproma i Naftogaza istječe 31. prosinca.

Unatoč ruskoj invaziji, koja je počela u veljači 2022., Ukrajinci su ispunjavali odredbe ugovora, dijelom na inzistiranje europskih susjeda, prije svega Mađarske.

No ukrajinski čelnici jasno su dali do znanja da ga neće produljiti. Sam Zelenskij to je nedavno ponovno rekao.

Mađarska, Češka i Slovačka posljednje su zemlje koje dobivaju rusku naftu preko naftovoda Družba. Sjeverni dio naftovoda koji vodi u Njemačku uglavnom je ugašen zbog zapadnih sankcija na rusku naftu.

Po ruskim medijima, kazahstanska podružnica talijanske energetske kompanije Eni počela je slati naftu iz Kaspijskog jezera preko tog naftovoda u kolovozu.

Premda taj kompromis omogućuje Rusiji da ostvaruje prihod od tranzita, ne dopušta joj da prodaje vlastitu naftu Europi, svojem najunosnijem tržištu.