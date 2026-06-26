VIDEO Ukrajina steže obruč oko Krima, Rusi uvode izvanredno stanje: 'Kreće pravi pakao!'

Kaos na Krimu: Nestašice goriva, struje i vode, turisti masovno odlaze

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade na rusku logistiku na okupiranom Krimu, a prema vojnim analitičarima cilj je potpuno odsjeći poluotok od ruskih opskrbnih pravaca. Sustavni napadi bespilotnim letjelicama već uzrokuju ozbiljne probleme – od nestašice goriva i nestanaka električne energije do prekida prometa i odlaska ruskih turista.

Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov poručio je kako je cilj potpuno izolirati Krim.

- Kreće pakao. Logistički pravci se prekidaju. Krim se izolira, rekao je Fedorov.

Prema analizi koju je za Kyiv Independent napisao sigurnosni analitičar Jimmy Rushton, Ukrajina pokušava rusku okupaciju oslabiti postupnim uništavanjem ključne infrastrukture i opskrbnih linija. Napadi su posljednjih tjedana pogodili skladišta goriva, elektroenergetsku mrežu, mostove, trajekte i prometnice kojima Rusija doprema vojnu opremu i gorivo.

Na društvenim mrežama šire se snimke kilometarskih kolona vozila za koje se tvrdi da prikazuju ruske turiste koji pokušavaju napustiti Krim. Stanovnici i posjetitelji govore o nestašicama goriva, vode, interneta i električne energije, a situaciju opisuju kao "apokalipsu".

Nakon višednevnih ukrajinskih udara ruske okupacijske vlasti uvele su izvanredno stanje na Krimu i u Sevastopolju.

- Zajedno s guvernerom grada Sevastopolja Mihailom Vladimirovičem Razvožajevim odlučeno je da se potpišu uredbe o uvođenju regionalnog režima izvanrednog stanja u Republici Krim i gradu Sevastopolju. Odluka je donesena prvenstveno radi pojednostavljenja pitanja ekonomske prirode, objavio je čelnik Krima Sergej Aksjonov.

Istodobno sve više zabrinutosti dolazi i iz ruskih vojnih krugova. Bivši časnik FSB-a Igor Girkin, poznatiji kao Strelkov, upozorio je da bi situacija mogla postati još ozbiljnija.

- Situacija je sada ozbiljna, ali prijeti da postane kritična u samo nekoliko tjedana ako neprijatelj nastavi svoju 'stratešku zračnu ofenzivu' sve intenzivnijim tempom, upozorio je Girkin.

Ukrajinski napadi posljednjih mjeseci sve su više usmjereni upravo na Krim. Osim skladišta goriva i elektrana, mete su i trajekti preko Kerčkog tjesnaca, željeznički pravci te mostovi koji povezuju poluotok s okupiranim dijelovima juga Ukrajine.

- Ukrajinski udari sve se više usmjeravaju prema Krimu. Ono što je započelo korištenjem dronova za presijecanje ključnih logističkih arterija u Donjeckoj oblasti razvilo se u mnogo širu operaciju, rekla je za Kyiv Independent suosnivačica Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju Oksana Kuzan.

Napadi su već doveli do ozbiljnih ograničenja. Nakon udara na naftni terminal u Kerču ruske okupacijske vlasti zabranile su prodaju goriva civilima, a u Sevastopolju su vlasti naredile ranije zatvaranje trgovina, restorana i kafića kako bi se smanjila potrošnja energije.

Vojni analitičari smatraju da bi ovakva strategija mogla dugoročno ozbiljno oslabiti rusku kontrolu nad Krimom, iako upozoravaju da sama po sebi vjerojatno neće natjerati Moskvu na prekid rata.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uvjeren je da bi nastavak pritiska mogao promijeniti tijek sukoba.

- Naša operacija, uključujući i onu koja se odnosi na Krim, pažljivo je proračunata, rekao je Zelenski te dodao da će Ukrajina, uz obećanu pomoć zapadnih saveznika, "brzo stvoriti uvjete koji će Rusiju prisiliti da odabere mir".