Ukrajina traži od MMF-a kredit do 20 milijardi dolara...

Ukrajina želi do kraja godine postići dogovor s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) o programu zajmova, vrijednom 15 do 20 milijardi dolara, kojim bi poduprla ratom uništeno gospodarstvo, rekao je za Reuters ukrajinski guverner Kirilo Ševčenko.

Pogođena ruskom invazijom započetom 24. veljače, Ukrajina se suočava s padom gospodarstva za 35 do 45 posto u 2022. godini i mjesečnim fiskalnim manjkom od pet milijardi dolara te se uvelike oslanja na inozemno financiranje svojih zapadnih partnera. Govoreći tijekom posjeta Londonu, Ševčenko je također izrazio nadu u postizanje dogovora „kroz nekoliko tjedana” o swap liniji s Bank of England, no nije precizirao iznos.

Kijev je već podnio zahtjev MMF-u, rekao je guverner, i sada je u konzultacijama s Fondom oko novog financiranja, za koje se nada da će osigurati čak 20 milijardi dolara tijekom dvije ili tri godine u obliku stand-by aranžmana (SBA) ili proširenog fonda (Extended Fund Facility-EFF)

To je prvi put da je Ukrajina iznijela iznos novog financiranja koji joj je potreban od MMF-a. Program vrijedan 20 milijardi dolara bio bi drugi najveći trenutačno aktivni kredit MMF-a nakon onog Argentini.

"MMF je uvijek bio partner Ukrajine tijekom rata", kazao je Ševčenko Reutersu."Nadam se pokretanju programa ove godine".

Šef središnje banke izjavio je kako bi novi program trebao omogućiti mjere koje će pomoći stabilizaciji gospodarstva. Time bi se mogao osigurati povratak predratnim uvjetima, kao što su fleksibilan tečaj, nepostojanje ograničenja na valutnom tržištu, smanjenje loših kredita u bankarskom sektoru i uravnotežena fiskalna politika.

Najnoviji MMF-ov kredit Ukrajini iznosio je 1,4 milijarde dolara hitne financijske potpore koja je dogovorena u ožujku, što odgovara polovini ukrajinske kvote u MMF-u.

Odvojeno, Kijev sada vodi razgovore sa svojim međunarodnim kreditorima o zamrzavanju oplate duga kako bi se ublažila kriza likvidnosti. Ukrajinska energetska tvrtka Naftogaz u utorak je postala prva državna tvrtka od početka ruske invazije koja nije u mogućnost ispunjavati svoje obveze.

"Nadam se da će Naftogaz zajedno s ministarstvom financija pronaći rješenje", kazao je Ševčenko. "Posljedice (neispunjavanja obveza) odnosit će se isključivo na Naftogaz".

Ukrajinska središnja banka već ima liniju od milijardu dolara s poljskom središnjom bankom.

Određeno olakšanje za devizne prihode i likvidnosti također će proizaći iz sporazuma dogovorenog prošlog tjedna između Moskve i Kijeva kako bi se omogućio siguran prolaz za pošiljke žitarica prema ukrajinskim lukama i iz njih, koje je Rusija blokirala nakon invazije. Međutim, ti prihodi i pošiljke ozbiljno bi se povećali tek iduće godine, kada bi prema "konzervativnim" procjenama središnje banke izvoz mogao dosegnuti pet milijuna tona mjesečno i generirati približno pet milijardi dolara u 2023. godini, rekao je Ševčenko.

Govoreći o intervenciji središnje banke na valutnim tržištima, kao i o programu kupnje obveznica, Ševčenko je kazao kako će se obje aktivnosti nastaviti za sada, iako će program otkupa obveznica ugasiti čim rat završi

"Osigurati monetarno financiranje bila je najbolnija odluka u mom životu, ali smo shvatili da je to potrebno tijekom rata", rekao je Ševčenko.

Dodao je da je poslovanje u ratnim vremenima donijelo niz novih izraza, poput onog za opisivanje vremenskog okvira dužničkog instrumenta koji se koristi u kontekstu sukoba.

"Vidimo (ovo) kao jednu od najvećih neizvjesnosti", kazao je. "Do kraja rata trebali bismo mi i ministarstvo financija zajedno raditi na prevladavanju svih tih izazova, koristeći monetarne financije i unutarnje tržište duga".

