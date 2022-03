'Ukrajince čeka iscrpljujući rat za Kijev, a Zelenski previše forsira sastanak s Putinom'

Prvi šef Antiterorističke jedinice Lučko Marko Lukić (50) u studiju RTL-a Danas govorio je o posljednjim događajima u ratu u Ukrajini. Iako je Rusija tražila predaju Mariupolja, koji je pod žestokim udarom praktički od početka invazije, to su u gradu na obali Azovskog mora odbili učiniti. S druge strane, u Hersonu, gradu pod ruskom kontrolom, vojnici su pucali po prosvjednicima.

- Molotovljevim koktelima se to rješava kao u drugim dijelovima Ukrajine tako da sam malo iznenađen s potezima Ukrajinaca koji ovih dana pokazuju otpor. Nema mirnog prosvjeda ako ti netko na takav način ulazi u zemlju, vrši agresiju i ubija stanovništvo i ruši gradove. Ipak, ovo je zločin ruskih vojnika nad civilima koji su pokazali neprihvaćanje njih kao agresora - kazao je Lukić.

- Neće se Ukrajinci predati tako lako, ali kad se borite za ideju vlastite države, kad ste uvjereni da ono što činite za vlastiti narod činite s najboljom namjerom, tada je svaki od vojnika spreman na maksimalnu žrtvu. Ovakav potez ucjene s ruske strane pokazuje problem s njihove strane da se ne mogu obračunati s Ukrajincima kako su procjenjivali da će im biti lako - dodao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Mariupolju dogodio ratni zločin.

- Primjer našeg Vukovara koji se borio tri mjeseca i nanio ogromne ljudske i materijalne gubitke protivniku. To je pokazatelj da se nakon ulaska okupatorske vojske unutar tog prostora uvijek dogode strašni zločini. Tako da je i za pretpostaviti da se i ovdje može nešto slično dogoditi, ali nadajmo se da će razum kod ruskih vojnika nadvladati - rekao je Lukić.

Nema mira ni oko Kijeva, u jednom zračnom napadu u noći srušen je jedan trgovački centar.

- Očekuje nas dugi i iscrpljujući rat oko Kijeva. Vjerojatno procjenjuju da će ostale gradove lako osvojiti, a onda slijedi jedna dugotrajna borba za Kijev i potpuno odsijecanje istočne i zapadne Ukrajine.

U međuvremenu, iz Kremlja su poručili da se nisu stvorili uvjeti za sastanak Vladimira Putina sa Zelenskim. To za Lukića nije iznenađenje.

- Zelenski previše forsira sastanak s Putinom, ispada kao da mu se previše nudi. Putinovo izbjegavanje samo pokazuje da on neće stati i da će svoj zadatak odsijecanja Ukrajine voditi do kraja. To treba upozoriti nas i cijeli svijet da to nije rat nekog ograničenog karaktera. Rat će trajati duže nego što je predviđeno, a ukrajinski narod treba biti spreman na žrtvu za svoju slobodu - zaključio je.

