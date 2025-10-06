Obavijesti

NOVI NAPADI

Ukrajinci granatirali Belgorod: Tisuće noćas ostale bez struje

Piše HINA,
Foto: Sofiia Gatilova/REUTERS

Rusija je priopćila da su njezine postrojbe protuzračne obrane uništile 251 ukrajinski dron tijekom noći, većinu njih iznad jugozapada zemlje, 61 iznad voda Crnog mora i jedan koji se kretao prema Moskvi

Iako su inženjeri i hitne službe do ponedjeljka ujutro vratili struju za gotovo 34.000 potrošača, oko 5400 u 24 općinska područja još uvijek je bez struje, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Belgorod i druge regije uz Ukrajinu suočavaju se sa stalnim prekograničnim granatiranjem i napadima dronovima, dok se rat koji je Moskva pokrenula protiv Kijeva 2022. proširio na rusko tlo, poremetivši civilni život i oštetivši kritičnu infrastrukturu.

Ukrajina nije zasad komentirala napad. Obje strane kažu da njihovi međusobni udari na teritorij imaju za cilj uništiti infrastrukturu ključnu za ukupne ratne napore.

Rusija je u ponedjeljak priopćila da su njezine postrojbe protuzračne obrane uništile 251 ukrajinski dron tijekom noći, većinu njih iznad jugozapada zemlje, 61 iznad voda Crnog mora i jedan koji se kretao prema Moskvi.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je podatke na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, ali nije bilo službenih informacija o mogućoj šteti. Ministarstvo izvješćuje samo o broju uništenih dronova, a ne o broju lansiranja iz Ukrajine.

Ukrajinski informativni kanali na Telegramu izvijestili su da je pogodak na skladište nafte u Feodosiji na krimskoj obali Crnog mora izazvao veliki požar. Spremnik goriva u skladištu eksplodirao je kao posljedica napada, izvijestila je medijska kuća RBK-Ukrajina.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o Feodosiji.

