Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) je, tijekom uhićenja, iz vatrenog oružja ubila člana ukrajinske pregovaračke skupine Denisa Kirejeva, koji je bio osumnjičen za veleizdaju, rekao je zastupnik Oleksej Hončarenko, tamo početkom rata, 5. ožujka 2022. godine.

Rekao je tad da je, prema riječima sugovornika u političkim krugovima, Služba sigurnosti imala jasne dokaze o izdaji Kirejeva, uključujući i telefonske razgovore.

Tijelo Kirejeva pronađeno je s prostrjelnom ranom na glavi na ulici u Kijevu. Za cijelu naciju bio je izdajnik. Ali čini se da to nije bila istina..

Nekoliko dana nakon što je ubijen, pokopan je kao heroj. Kako je za Wall Street Journal ispričao ukrajinski general Kiril Budanov, šef vojno-obavještajne službe, Kirejev je Kijevu davao informacije koje je dobio preko svojih kontakata u Rusiji i koje su pomogle u obrani Kijeva.

- Da nije bilo njega, Kijev bi vjerojatno pao - rekao je Budanov.

Kirejeva je za njegovu 'službu u obrani države' posthumno odlikovao Zelenski.

- Bio je povezan s Glavnom obavještajnom upravom, a do njegovog ubojstva došlo je zbog činjenice da nije postojala jedinstvena koordinacija između agencija za provođenje zakona. S jedne strane, postojale su određene optužbe protiv njega, s druge strane, nisu imali vremena za rješavanje ovih potraživanja u formatu dijaloga, to nije povezano s radom izaslanstva i s pregovaračkim procesom. On nije bio agent Ruske Federacije - rekao je Mihajlo Podoljak, a prenosi RIA Novosti, savjetnik šefa ureda Volodimira Zelenskog.

