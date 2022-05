Ukrajinci iz Mariupolja koji su našli utočište u Hrvatskoj: 'Ne znam ništa o ocu, očajni smo'

Ostavila sam tamo i dečka, s kojim se nisam čula tjednima. Konačno, nedavno je on uspio izaći iz grada na sigurno mjesto, ali je još u Ukrajini. Otac Dimitrij pao je u rusko zarobljeništvo i tjednima nisam znala gdje je. Tek smo preko Crvenoga križa saznali da je imao srčani udar i da je neko vrijeme bio u bolnici, a poslije su ga vratili u zarobljeništvo. Svaki dan je strepnja i zebnja jer je nekoliko puta bio na listi za razmjenu, koja se nije dogodila. A onda danima nemamo vijesti kako je uopće, mi smo tisućama kilometara daleko i ne možemo ni na koji način utjecati na to.

Rekla nam je to na rubu suza Ukrajinka Nika, koja je u Zadru nedavno proslavila 18. rođendan. Ona je s majkom iz uništenog Mariupolja na jugu Ukrajine pobjegla prije nego što je u njega ušla ruska vojska. Spas je pronašla u Hrvatskoj, ali joj je obitelj ostala u tom gradu, koji je sravnjen sa zemljom. U gradu u kojem kontrolu ima ruska vojska.

- Želim se vratiti kući, ali kad ću to moći, teško mi je reći. Ovdje živimo dan po dan. Nije fer da sam sve što sam imala kao djevojka ostavila u svom gradu. Sve uspomene, medalje s natjecanja, svega toga više nema - rekla je Nika i dodala kako više ne prepoznaje svoj grad.

- Od grada koji je bio poznat po srdačnosti i dobrodošlici nije ostalo ništa. Vijesti malo pratim, ali više i ne jer mi se neko vrijeme činilo da to uopće nije taj grad, ni moja ulica ni moj park. Odbila sam uopće prihvatiti da je to sve nestalo u par tjedana i da se nikad više neće vratiti na staro. Od mladosti u kojem sam bila uspješna sportašica i to je bio cijeli moj život postala sam raseljena osoba koja pokušava preživjeti. Oca jedva čekam vidjeti, kao i dečka ali kad će to biti niti se ne usudim prognozirati, a kamoli reći naglas - u dahu nam je ispričala Nika te odmah nastavila: "Jedva sam preživjela nekoliko tjedana u podrumu, osjećam se još uvijek loše, doista mislim da nitko na ovom svijetu ne bi trebalo to proživjeti, a kamoli da sad ne znam što se sprema sutra".

Iz Mariupolja je pobjegla i Julija, još jedna Ukrajinka koja je pobjegla iz ratom razorene zemlje u Hrvatsku. U Mariupolju su joj ostali prijatelji, ali i obitelj.

- Moj otac živi 20-ak kilometara u grada, i koliko znam on je sad u redu. Moja sestra je sve donedavno bila u gradu i s posebnim propusnicama je uspjela otići na sigurnije mjesto. Pomogli su joj prijatelji da izađe iz opkoljenog grada jer ona sama nije htjela otići, a poslije kad je shvatila da nema šanse da grad se obrani, nije mogla izaći sama. Nije se htjela rastati od svojih mačaka i nije htjela nikome biti na teret, ali kad je viidla mrtve ljude koje nitko nema pokopati, otišla je. Jako ju je pogodila i smrt susjeda iz ulice, a mačke nisu preživjele. Da je ostala još koji dan mislim da ne bi ni ona - rekla je Julija čiji je partner otišao po svoje roditelje u Mariupolj. Još se nisu vratili.

- Moji prijatelji su većinom uspjeli izaći, no obitelj, otac i majka od mog partnerana nisu. Više od dva tjedna on čeka kraj Mariupolja u jednom mjestu ikakve vijesti o njima u srijedu ujutro mu je obećano da će možda konačno uspjeti ući u grad i pokušati odvesti roditelje na sigurnije mjesto - tužnima nam je glasom rekla Julia.

Naime, oko 53 teško ranjena ukrajinska vojnika, koji su u noći s ponedjeljka na utorak autobusom evakuirani iz čeličane, stigli su u grad Novoazovsk 50-ak kilometara istočno od Mariupolja, pod ruskom kontrolom. Tamo su vojnici prebačeni u bolnicu. Još 211 vojnika odvedeno je u Olenivku, oko 80 kilometara na sjever, gdje kontrolu imaju proruski separatisti. Oni bi trebali biti razmijenjeni s ruskim vojnim zarobljenicima kako bi se vratili kući, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Evakuacija je vjerojatno označila kraj najdulje i najkrvavije bitke u ratu i značajan poraz za Ukrajinu. Mariupolj je u ruševinama nakon ruske opsade u kojoj je, tvrde ukrajinske vlasti, ubijeno više desetaka tisuća ljudi. Ispod gradske čeličane Azovstal mjesecima se skrivalo stotine ukrajinskih vojnika i civila, koji su bili bez dovoljno hrane, struje, vode, grijanja.

- Garnizon "Mariupolj" ispunio je svoju borbenu zadaću. Branitelji Mariupolja su heroji našeg vremena - navodi se u priopćenju Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina pokušava spasiti sve vojnike iz čeličane Azovstalj.

- Želim istaknuti da su Ukrajini potrebni živi ukrajinski heroji. Ovo je naš princip. Mislim da će svaki čovjek razumjeti ove riječi - rekao je Zelenski u video obraćanju. Dodao je da se nada da će zahvaljujući akcijama ukrajinske vojske – Oružanih snaga, obavještajnih službi, kao i pregovaračkog tima, Međunarodnog Crvenog križa i UN-a, životi ukrajinskih momaka biti spašeni. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk objavila je da Ukrajina radi na "daljnjim fazama" evakuacije boraca. Vereščuk u svojoj objavi na Telegramu nije iznijela nikakve dodatne informacije, samo je još dodala da "ako Bog da, sve će biti u redu".

Oleksandr Daniljuk, bivši šef ukrajinske nacionalne sigurnosti i ministar financija, koji trenutno služi kao časnik u ukrajinskoj vojsci, u razgovoru za BBC rekao je da je još puno vojnika ostalo u čeličani te da su neki od njih ranjeni. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da se više od 250 ukrajinskih boraca iz Azovstala predalo.

- U posljednja 24 sata, 265 militanata položilo je oružje i predalo se, uključujući 51 teško ranjenog - priopćilo je jučer ministarstvo, nakon ranijeg izvješća proruskih separatista da se predalo 256 boraca. Ministarstvo obrane priopćilo je da su oni kojima je potrebna medicinska pomoć poslani u bolnicu u Novoazovsku, gradu na istoku Ukrajine. U međuvremenu je stigla informacija da bi Duma, donji dom ruskog parlamenta, mogla zabraniti razmjenu "nacionalističkih kriminalaca" iz ukrajinske bojne Azov, objavljeno je na postaji Dume na Telegramu na kojoj se emitiraju zasjedanja.

Mariupolj je prije invazije imao oko 400.000 stanovnika. Ruska vojska je uz pomoć seperatičkih proruskih snaga na istoku Ukrajine ga je opkolila te su ga, prema tvrdnjama ukrajinskih vlasti, do temelja razrušili. Ukrajinska vojska, odnosno 36. brigdada marinaca se u jednom trenutku zatvorila unutar velike čeličane Azovstal. Njihov zapovjednik Maj Sergij Volina rekao kako se neće predati, ali su tražili da se propuste ranjeni vojnici te žena i djeca koji su se sakrili u tom velikom kompleksu. U Azovstalu se nalazila i druga jedinica čiji su članovi u čeličani je pukovnija Azov, koja je ime dobila po Azovskom moru, koje pak povezuje Mariupolj s Crnim morem. Te dvije jedinice su se prošlog tjedna spojile u jednu. Ruske snage su ih prvotno okružile da bi početkom svibnja ušli u čeličanu gdje su se vodile krvave bitke. Ukrajinske snage su izgubile vezu sa centralom.

U čeličani ih je prema informacijama ukrajinskih vlasti ostalo oko 200 civila, dok ih je u gradu bilo njih 100.000. U tijeku traju posebne evakuacije civila, ali pod ruskom kontrolom. Ovaj grad je strateški važan za Rusiju. Sad imaju čitav obalni pojas od Krima do ostatka Donbasa. Ruske snaga koje su okruživale Azovstal će se sad vjerojatno prebaciti na frontu u Donbacu, gdje traje ruska ofenziva, ali bez pretjeranog napretka. Jan Gagin, savjetnik separatističke Donjecke Narodne Republike, za rusku državnu novinsku mrežu RIA Novosti je izjavio da je Azovstal dizajniran da izdrži bombardiranje i blokade - i da ima ugrađen komunikacijski sustav koji snažno favorizira branitelje, čak i ako su brojčano daleko slabiji.

- Ispod grada ustvari postoji još jedan grad - rekao je Gagin. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko rekao je da se trenutno ne vode pregovori između Rusije i Ukrajine, prenosi novinska agencija Interfax. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ranije je rekao za BBC da razumije potrebu za dijalogom s Rusijom - i da s njihove strane nisu svi "diplomatski mostovi spaljeni". Dok na jugu trenutno traje primirje, na istoku zemlje traje jako granatiranje. Tako je deset ljudi ubijeno, a troje ranjeno u ukrajinskoj jugoistočnoj regiji Lugansk tijekom intenzivnih ruskih bombardiranja, rekao je regionalni guverner.

