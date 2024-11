Ukrajinci prvi put udarili Ruse dalekometnim ATACMS-om! Putin potpisao nuklearni dekret

NAPALI ATACMS-OM?!

Točno tisuću dana od ruske agresije, Ukrajinci su uzvratili američkim oružjem ATACMS-om! To je prvi put da su koristili taj dalekometni raketni sustav, nakon što im je to odobrila Bidenova administracija, na zgražanje Trumpovog kabineta. Rusi su odmah najavili da bi to moglo doći do velike eskalacije sukoba i jakog ruskog odgovora, neki spominju i nuklearni rat. Rusi su objavili da je Putin potpisao novu nuklearnu doktrinu u kojoj su izmijenjena pravila i upute za korištenje nuklearnog oružja. Kako pišu britanski mediji, Ukrajinci su ATACMS-om u utorak napali skladište municije u ruskom Karačevu, oko 90 kilometara od ukrajinske granice.