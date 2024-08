Ukrajinci su zauzeli 1000 km ruskog teritorija: 'Rusi se neće povući, a Putin će ići do kraja...'

Ukrajina nema interesa okupirati Kursk. Moramo nanijeti značajne taktičke poraze Rusij. U regiji Kursku jasno vidimo kako se vojna sredstva objektivno koriste kako bi se Ruska Federacija uvjerila da uđe u pošten pregovarački proces. Ukrajina vodi isključivo obrambeni rat i strogo se drži međunarodnog prava. U slučaju potencijalnih pregovora, naglašavam potencijalnih, na suprotnoj strani stola će morati biti Rusija. Sve će se odvijati pod našim uvjetima, ne namjeravamo prosjačiti, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak. Ukrajina je, naime, prošli tjedan pokrenula prekogranični napad na Rusiju i okupirala dio regije Kurska.

Zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski rekao je da su ukrajinski vojnici od početka napada na teritorij Rusije napredovale 35 kilometara te zauzele 82 naselja i 1150 četvornih kilometara.

- Preuzeli smo kontrolu nad 1150 kvadratnih kilometara teritorija i 82 naselja - rekao je vojni zapovjednik Oleksandr Sirski ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

U Sudži su Ukrajinci uspostavili vojno zapovjedništvo "za održavanje reda i zakona i zadovoljavanje prioritetnih potreba stanovništva na zauzetom teritoriju". Najveći je to ruski grad koji su ukrajinske snage dosad osvojile, a nalazi se 105 kilometara jugozapadno od grada Kurska. Nalazi se uz važan plinski terminal koji označava ključnu točku za europsku opskrbu ruskim plinom preko Ukrajine. Vojnici su skidali ruske zastave s upravne zgrade u gradu te uzivikivali "slava Ukrajini, slava herojima".

Ukrajinska vojska je objavila i kako su zarobili više od 50 Rusa u Kurskoj oblasti te da su iništili granični punkt.

- Suočeni s intenzivnim djelovanjem ukrajinskog topništva i kad su vidjeli ukrajinske tenkove, Rusi su donijeli ispravnu odluku - podigli su bijelu zastavu i predali se ukrajinskim vojnicima - objavili su iz ukrajinske vojske.

S druge strane, Rusija je jučer tijekom noći na teritorij Ukrajine lansirala tri projektila i pet bespilotnih letjelica, priopćila je ukrajinska vojska. Ruske snage gađale su Ukrajinu iz regije Kursk balističkim projektilima uz tri bespilotne letjelice tipa Shahed i dvije nespecificirane bespilotne letjelice.

Moskva se pak bori s zaustavljanjem ukrajinskih napredovanja duboko na svom teritoriju, a obitelji mladih vojnika raspoređenih u tom području podigli su uzbunu zbog svojih voljenih. Poruke koje su posljednjih dana podijeljene na ruskim Telegram kanalima i drugim društvenim mrežama otkrile su koliko je Moskva bila nepripremljena za ovu vrstu napada, uključujući činjenicu da je vojska ostavila slabo obučene ročnike da brane granicu s Ukrajinom, piše CNN.

Internetom se dijeli i online peticija kojom se traži od Putina da povuče ročnike iz tog područja. Činjenica da je Rusija oslanjala na ročnike za obranu granice vjerojatno je razlog zbog kojeg su ukrajinske trupe uspjele s takvom lakoćom napredovati na ruski teritorij kada su prošlog utorka prvi put pokrenule napad. Rusko ministarstvo o tome se nije oglasilo. Raspoređivanje ročnika osjetljivo je pitanje u Rusiji. Djelomično je tako zbog Putinovih ponovljenih obećanja da neće biti poslani u borbu, ali i zbog činjenice da su majke i supruge vojnika tradicionalno bile utjecajan glas u zemlji gdje je sada neslaganje gotovo nepostojeće, a mnoge su bijesne.

Rusija je zbog svega premjestila nekoliko tisuća vojnika iz okupirane Ukrajine kako bi branili vlastiti teritorij u Kursku, tvrde američki dužnosnici.

- Očito je da Putin i ruska vojska preusmjeravaju neke resurse, neke jedinice, prema Kurskoj oblasti kako bi se navodno suprotstavili Ukrajincima. Ovaj potez ne znači da je Rusija odustala od aktivnih vojnih operacija na sjeveroistoku Ukrajine. Još uvijek se vode aktivne borbe duž te fronte - rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a John Kirby.

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva u svom izvješću navodi da su ruske obrambene linije i snage raspoređene na granici nisu bile spremne za napad koji je počeo prošlog tjedna.

- Nakon početnog nereda i neorganiziranosti Rusija je rasporedila veće snage u regiji. Također radi na dodatnim obrambenim položajima kako bi spriječila ukrajinsko napredovanje - priopćilo je ministarstvo.

Insitutu za proučavanje rata (ISW) procjenjuje da ukrajinske snage ne kontroliraju cijeli teritorij koji su osvojili ušavši u Rusiju.

- Stvaranje zapovjedničkog ureda vjerojatno će omogućiti ukrajinskim snagama koordinaciju vojnih akcija koje kontrolira Ukrajina. Ukrajinske snage su zauzele Gordejevku (sjeverno od međunarodne granice i južno od Koreneva). Borbe se nastavljaju u blizini Koreneva bez značajnih promjena na crti bojišta. Geolocirani snimci objavljeni pokazuju ukrajinske snage kako djeluju u Safonovki (28 km od međunarodne granice), što ukazuje na nedavni napredak ukrajinskih snaga u tom području. Ukrajinske snage su zauzele i Bondarevku (istočno od Sudže), a geolocirani snimci objavljeni 15. kolovoza ukazuju da su ukrajinske snage napredovale unutar naselja. Ukrajinske snage privremeno zauzele granični prijelaz Kolotilovka u Belgorodskoj oblasti, ali su ruske snage brzo odgovorile i potisnule Ukrajince natrag preko međunarodne granice - objavili su iz ISW.

Kako dalje navode, ruske snage održavaju relativno visok ofenzivni tempo u Donjeckoj oblasti.

- Rusija je počela premještati određene elemente iz Ukrajine kako bi odgovorila na situaciju u Kurskoj oblasti, ali tipovi jedinica koje se prebacuju i odakle se prebacuju snažan su pokazatelj da rusko vojno zapovjedništvo i dalje vjeruje da mora održati visok tempo ofenzivnih operacija na istoku Ukrajine. Rusko vojno zapovjedništvo pokušava spriječiti ukrajinske snage u daljnjem napredovanju u Kurskoj oblasti dok istodobno nastoji održati pritisak na ukrajinske snage na istoku Ukrajine. Ukrajinske snage pak nastavljaju s napadima u Donjeckoj oblasti, kao i napredovanjem na jugu Ukrajine, dok nastavljaju s obrambenim operacijama na istoku zemlje - dodali su iz ISW-a.

Vojni analitičar Robert Barić tvrdi kako je riječ o ukrajinskom manevarskom ratovanju.

- Ovo je rizična operacija koja neće donijeti trenutni preokret, ali u mjesecima koji dolaze može utjecati posredno na cijeli rat. Nije to velika operacija, prema posljednjim podacima, angažirano je oko sedam brigada ili oko 10.000 dobro pripremljenih vojnika. Zauzeto je između 500 i 1000 kilometara, ali teško je reći jer nema jasne linije bojišta. I to je namjerno urađeno. Može se reći da je dužina oko 60 kilometara, a dubina do 20 kilometara - rekao je Barić.

Dodao je kako su važne tri osi ruskog napada.

- Kod Časiv Jara, Torecka i prema Pokrovsku. Rusi svakako žele doći do Pokrovska, koji je ključna komunikacijska točka. Vrijeme će pokazati, ukrajinski cilj bio je izvesti operaciju uz što manje gubitaka i zasad to ide u tom smjeru, a Putin je računao i na pobjedu Donalda Trumpa, ali i to je postalo klimavo - dodao je Barić.

Što se tiče nuklearnog rata, stručnjak za vanjsku politiku Denis Avdagić smatra kako to nije realno.

- Zasad se ta prijetnja ne vidi kao realna jer bi takav način ratovanja potpuno promijenio čovječanstvo i potpuno izolirao Rusiju. No Rusi se neće sigurno povući - rekao je Avdagić.