U sjeni Sjeverne Koreje i njenih vojnika koji se bore u Kursku, još jedna država se uključuje u rat u Ukrajini. Bivši dužnosnik Pentagona Tony Hu rekao je da je Tajvan donirao Kijevu raketne bacače HAWK piše Forbes.

Njegove riječi potvrđuju izvještaje iz 2023. u kojima piše da su Tajvan i Ukrajina uz odobrenje SAD-a ostvarili suradnju po pitanju zračne obrane.

MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer) je američki sustav projektila zemlja-zrak srednjeg dometa. Razvoj sustava je počeo 1952, a u upotrebu je ušao u ljeto 1960.

Sustav je 1970. doživio veliku modernizaciju koja je dovela do I-Hawk. Ta modernizirana verzija je dobila nove radarske sustave. Američka vojska ga je koristila do 1994. godine kada ga je zamijenio MIM-104 Patriot.

Zanimljiva je činjenica da se sustav osim u SAD-u, proizvodio u Japanu i Iranu koji je uz Izrael bio najveći američki saveznik na Bliskom istoku do revolucije 1979. godine.

Hawk je pouzdan i jako pokretljiv. lako ga je nadograditi i solidan je u borbi protiv sporijih dronova i krstarećih raketa. Ukrajincima je bitno i to da je HAWK kompatibilan s modernijim sustavom protuzračne obrane NASAMS-om.

Procjenjuje se da je Tajvan donirao 15 sustava Ukrajini koja je invaziju dočekala sa sustavima iz sovjetskog doba. Tih 15 sustava čini otprilike trećinu ukrajinske protuzračne obrane ako se uzme u obzir činjenica da je ukrajinska PZO na istoj razini ili čak i manja od početka invazije.

Na početku invazije, ukrajinska PZO je ovisila o sovjetskim S-300 i BUK sustavima. Jako je važna činjenica da su Ukrajinci uspjeli uklopiti strane projektile i rakete u svoje već postojeće sustave.

HAWK nije jednako dobar kao najbolji ukrajinski sustavi, američki Patrioti. Najveća mana im je što su osjetljivi na ometanje, no svaka pomoć je dobrodošla u trenutku kada Rusi stalno napreduju u Donbasu.

Podsjećamo da je jučer Rusija zajedno sa sjevernokorejskim vojnicima pokrenula ogromnu ofenzivu u regiji Kursk kako bi izbacila ukrajinsku vojsku iz svog teritorija.