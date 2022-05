Ukrajinka se popela na Mount Everest kako bi pokazala nepobjedivost svoje zemlje

Nažalost, ove godine nije bilo ukrajinskih ekspedicija na Everest. Rat je uništio snove milijuna ljudi. Nekima je san bio popeti se na Everest, no to se neće 2022. dogoditi. No smatram da bi se ukrajinska zastava trebala vijoriti na vrhu najviše planine na svijetu, pogotovo ove godine! Kao simbol nepobjedivosti duha, snage vjere i nacionalnoga karaktera, napisala je Antonina Samoilova na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nada se da će njezin pothvat podići moral njezinim sunarodnjacima i predsjedniku Vladimiru Zelenskom, kazala je za himalajske novine, dok Rusija nastavlja bombardirati Ukrajinu u ratu koji traje već tri mjeseca.

Njezini otac i brat bore se protiv Rusa, kazala je, te dodala da vjeruje da će Ukrajina iz rata izaći kao pobjednik.

Samoilova, koja vodi restoran sa svojim partnerom u Kijevu, popela se na mnoge od najviših svjetskih planina, prema podacima s njezine internetske stranice. Odluka o penjanju na Everest donesena je u zadnji tren, kazala je za Everest Chronicle.

Ukrajinska alpinistica "osvojila je vrh u rano ujutro u četvrtak. Prethodnu je noć provela u Kampu 2 te je sigurno stigla u bazni kamp.", rekao je Khimlal Gautam, časnik za vezu nepalske vlade za dpa u baznom kampu Mount Everesta.

Za penjače na Everest vrhunac sezone je u proljeće.

Najčitaniji članci