Ukrajinka u studiju 24sata: Ovo je humanitarna katastrofa, na ulicama gradova leže tijela...

U posebnoj studijskoj emisiji oko ruske invazije na Ukrajinu novinar 24sata Denis Mahmutović ugostio je Ukrajinku Annu Kulinych s kojom je razgovarao o stanju u državi. Od početka invazije prošlo je gotovo mjesec dana, Kremlj prijeti nuklearnim oružjem, na tisuće ljudi stradalo je s obje strane, od nekih gradova nije ostalo ništa...

- Osjećam se loše zbog situacije. Sve što se događa s Ukrajinom, obiteljima... Jako je strašno. U Kijevu sam završila fakultet. To su moja dva grada, rodno Zaporižje i naš glavni grad, U Hrvatskoj sam zadnje dvije godine, muž mi je Hrvat pa smo odlučili živjeti tu - rekla je za početak Anna.

Mahmutovića je zanimala njezina prva reakcija kad je doznala što se događa u domovini...

- Nismo vjerovali da će biti rata. Mene je probudio muž u 4 ujutro kad je vidio što se događa na internetu. Krenula sam zvati svoje u Ukrajinu. Otac je u Zaporižju, očuh u Kijevu, imam dosta prijatelja i obitelji po Mariupolju. U stalnom smo kontaktu, ali u zadnje vrijeme ne možemo do ljudi u Mariupolju. Tamo je baš strašna situacija. Moja obitelj uspjela je izaći iz Mariupolja... Put je bio strašan. Grad bombardiraju s mora i zraka. Svakih pola sata padaju bombe. U gradu nema više 'žive' zgrade. Cijela infrastruktura je uništena. Automobili kojima su trebali krenuti su uništeni, jedva su ih pokrenuli. U normalno vrijeme taj njihov put trajao bi 40 minuta, a put je trajao sedam sati. Svako par metara su punktovi s okupatorima. Provjeravaju papire, gdje ćete, zašto... Došli su do sela toga, ali tamo nema ništa... Ostat će tamo neko vrijeme, to su moji rođaci. Ne znaš što se može dogoditi ako kreneš... - govori Anna.

Kakva je situacija s humanitarnim koridorima, zanimalo je Mahmutovića....

- Iz Zaporižja pokušavaju evakuirati ljude autobusima, ali to je nemoguće. Sve je blokirano. Iz Mariupolja ne mogu izaći... To je humanitarna katastrofa. Sve su bolnice bombardirane... Ideš po gradu i svugdje su mrtva tijela, nema tko da ih pokupi. Nema doktora, nema službi, lijekova, tamo ništa ne funkcionira... Mariupolj je sad kao vaš Vukovar 1991.... - govori Anna.

