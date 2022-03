Ukrajinska slikarica srušenu je zgradu uljepšala crtežima: 'Moj Harkiv će opet biti lijepi grad'

Tijekom rata napisano je mnogo proze i poezije, nastale su glazbene kompozicije i slike koje oduševljavaju svojom emocionalnošću. Umjetnost ne može ostati podalje od rata. Umjetnici na sve načine pokušavaju prenijeti svijetu ono što se privremeno događa u njihovim zemljama i gradovima.

Ukrajinska slikarica Saša Anisimova impresionirala je korisnike Instagrama svojim crtežima Harkiva i pristala je odgovoriti na neka pitanja za našu redakciju.

- Još ponekad ne vjerujem i čini mi se da je ovo užasan san i da to nije moguće. Svi smo čitali vijesti te vidjeli članke i naslove da Rusija želi napasti Ukrajinu, ali nismo voljeli misliti da će se to stvarno dogoditi. Navečer 23. veljače, prije spavanja, naišla sam na još jedan takav naslov, ali nisam tome dala neko značenje i otišla sam na spavanje, podesivši alarm za sedam sati. No probudile su nas eksplozije već u pet, pucali su nedaleko od nas, prozori na kući su se tresli. Spakirali smo ono što smo uspjeli ubaciti u torbu za 15 minuta, zgrabili psa i krenuli prema zapadnoj Ukrajini. Sva moja rodbina napustila je Harkiv i sad smo u središnjem dijelu Ukrajine - kaže Saša, koja je srušenu zgradu u Harkivu ukrasila grafikama.

- Dijelili su nas samo zidovi debljine 30 cm. Pa kad sam vidjela tu fotku bez fasadnog zida i s golim ćelijama stanova, gledala sam i mislila da je ovo nečija najdraža kuća, u kojoj život više neće biti kao nekad. Sve je to vrlo teško. Crtanje mi pomaže da se vratim vjeri da će se sve vratiti, da se prisjetimo našeg običnog života, Harkiv će opet biti cijeli i lijep grad i mi ćemo ondje živjeti i raditi svoje uobičajene stvari - kaže Saša, koja je ponosna na ukrajinski narod.

Nada se da će se suludo ponašanje Rusije okončati.

- Također jako želim dodati i prenijeti što dalje moguće da smo svi u potpunom šoku zbog načina na koji ratnu situaciju predstavljaju u ruskim medijima. Da mnogo stanovnika to podržava, da lažu o nacionalistima u Ukrajini i skrivaju da gomile njihovih mladih vojnika ginu i da ne pucaju na naše stambene zgrade... To nije istina - kaže Saša.