Ukrajinski blitzkrieg na Kursk pokazao je da je Putin ranjiv, a ruski obavještajci beskorisni

Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka rata Ukrajine i Rusije. U neočekivanoj operaciji Volodimir Zelenski i Oleksandr Sirski poslali su u Kursku oblast između šest i deset brigada elitnog sastava - do 10 tisuća vojnika - među njima i svoju najjaču postrojbu, 82. zračno-jurišnu brigadu od 2000 ljudi, opremljenu borbenim vozilima Marder i Stryker te tenkovima Challenger 2. Ostvarili su spektakularan uspjeh.U munjevitom prodoru zauzeli su površinu od 500 do 1500 četvornih kilometara Rusije (izvori se razlikuju u procjeni), više nego što su Rusi u Ukrajini zauzeli od početka godine. To je svakako prostor veći od Gaze. Tijekom vikenda su porušili tri važna mosta u kurskoj oblasti i stavili Ruse u okruženje. Ruski mediji potvrđuju njihove izvještaje.

