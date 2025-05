Ukrajinski i ruski pregovarači opet će se sastati: Poznati su i detalji razgovora u Istanbulu

DETALJI SASTANKA

Očekivanja za veliki napredak, već skromna, dodatno su oslabljena u četvrtak kada je američki predsjednik Donald Trump, završavajući turneju po Bliskom istoku, rekao da neće biti pomaka bez sastanka između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je glavni prioritet Kijeva "potpuno, bezuvjetno i iskreno primirje... kako bi se zaustavilo ubijanje i stvorila čvrsta osnova za diplomaciju".

Rekao je da ako Rusija odbije, treba je pogoditi snažnim novim sankcijama protiv energetskog sektora i banaka. Rusija kaže da želi završiti rat diplomatskim putem i spremna je razgovarati o prekidu vatre. No, pokrenula je niz pitanja i izrazila uvjerenje da bi Ukrajina mogla iskoristiti pauzu za odmor svojih snaga, mobilizaciju dodatnih trupa i nabavu više zapadnog oružja.

Ukrajina i njezini saveznici optužuju Putina za odugovlačenje i kažu da ne misli ozbiljno u vezi s mirom. Obje strane su pod pritiskom Trumpa da okončaju najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata. Nije bilo objave o tome hoće li se pregovori nastaviti ili kada.

Izaslanici su sjedili jedni nasuprot drugima, Rusi u odijelima, a polovica Ukrajinaca u kamuflažnim vojnim uniformama.

"Pred nama su dva puta: jedan put će nas odvesti procesom koji će dovesti do mira, dok će drugi dovesti do još većeg uništenja i smrti. Strane će same, svojom voljom, odlučiti koji će put odabrati", rekao im je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan na početku sastanka.

Ukrajinski izvor rekao je da su Ukrajinci govorili svojim jezikom, iako se ruski široko govori i razumije u Ukrajini. CNN piše kako su Ukrajinci koristili prevoditelja i tako poslali poruku da ruski jezik nije njihov jezik.