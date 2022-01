Ukrajinski ministar vanjskih poslova, Dmitro Kuleba, poručio je u utorak, u ekskluzivnom intervjuu za CNN da Ukrajina 'neće prihvatiti' ustupke Rusiji.

- Ukrajina neće dopustiti nikome da nam nameće bilo kakve ustupke u sklopu napora za deeskalaciju prijetnje sukoba s Rusijom - poručio je Kuleba.

Naglasio je kako zemlja neće prihvatiti nikakve kompromise s ciljem smirivanja ruskog predsjednika Vladimira Putina, usred straha da Rusija planira invaziju na Ukrajinu što Moskva poriče.

'Skupo smo platili da bi odlučivali o svojoj sudbini'

- Ako itko napravi ustupak Ukrajini iza leđa mi to nećemo prihvatiti. Nećemo biti u poziciji države koja diže slušalicu, čuje upute velike sile i slijedi ih. Skupo smo platili, uključujući 15.000 života naših građana, da osiguramo pravo da odlučujemo o svojoj budućnosti i svojoj sudbini - rekao je Kuleba.

Ukrajina je upozorila da Rusija pokušava destabilizirati zemlju prije bilo kakve planirane vojne invazije. Zapadne sile su više puta upozoravale Rusiju na daljnje agresivne poteze protiv Ukrajine. Kremlj poriče da planira napad i tvrdi da potpora NATO-a Ukrajini, uključujući povećanu opskrbu oružjem i vojnu obuku, predstavlja rastuću prijetnju na zapadnom krilu Rusije.

Kuleba ne sumnja u predanost SAD-a u obrani Ukrajine, unatoč komentarima predsjednika Joea Bidena koji sugeriraju da manji upad ruskih vojnika neće dovesti do oštrog odgovora vojnog saveza NATO-a.

- Prvo, predsjednik Biden osobno je predan Ukrajini. On poznaje ovu zemlju i ne želi da je Rusija uništi. Drugo, čuli smo od tih američkih dužnosnika, koji su otvoreno razgovarali s medijima, ali i sa mnom i drugim ukrajinskim dužnosnicima izravno telefonom, da će Sjedinjene Države ostati apsolutno predane razbijanju Rusije ako dođe do bilo kakve vrste napada, invazije ili uplitanja - rekao je Kuleba.

Kuleba je američki plan za smanjenje broja osoblja u veleposlanstvu u Kijevu, počevši s odlaskom manje nužnog osoblja i članova obitelji, nazvao "preuranjenim".

- Poštujem pravo svake zemlje da zaštiti svoje građane, ali evakuacija širi paniku i igra na Putinov cilj da destabilizira Ukrajinu iznutra i da nas tako učini slabijima bez pribjegavanja vojnoj sili - govori Kuleba te dodaje kako SAD "definitivno ne" preuveličava prijetnju od Rusije.

U ponedjeljak je oko 8.500 američkih vojnika stavljeno u stanje pojačane pripravnosti zbog mogućeg raspoređivanja u istočnoj Europi. Kuleba je pohvalio tu odluku i odbacio sugestije da bi taj potez mogao naljutiti Putina i dodatno eskalirati krizu.

'Moramo biti razumni, ali moramo biti jaki'

- Ako smo išta naučili 2014. godine, to je da je pogrešna logika postupati s predsjednikom Putinom iz perspektive: 'Ne činimo ništa kako ga ne bismo naljutili.' To ne funkcionira tako. Snaga, odlučnost, zastrašivanje; to su tri elementa koja funkcioniraju s Putinom, on poštuje snagu, to je činjenica - objasnio je Kuleba.

U ožujku 2014. godine Rusija je pripojila ukrajinski poluotok Krim.

- Moramo biti pametni, moramo biti razumni, ali moramo biti jaki. Ako osjeti i najmanje znakove slabosti, to će ga samo potaknuti na daljnju eskalaciju i pribjegavanje ratu. A to je ono što moramo izbjeći - upozorava Kuleba.

Vjeruje da je Putin gomilanjem trupa "pucao sebi u nogu", dodajući kako Moskva može malo dobiti od trenutne situacije što bi spasilo obraz.

- On je sam sebe doveo u ovu situaciju, nitko ga drugi nije gurnuo u tu slijepu ulicu. Skup zahtjeva koje je postavila Rusija osmišljen je tako da, ako je Rusija spremna djelovati u dobroj vjeri, postoji mogućnost da izađe iz pregovaračke sobe i kaže da smo sklopili dogovor - kaže Kuleba.

Rusija je od SAD-a i NATO-a zatražila određena sigurnosna jamstva, uključujući obvezujuća obećanja da NATO neće prihvatiti Ukrajinu ili se širiti dalje na istok. Putin je naglasio da ti zahtjevi nisu "ultimatum", a Kuleba vjeruje da je Rusija voljna razgovarati.

- Postoji prostor za diplomaciju - rekao je.