Ukrajinski novinar: Vidite ovo, piše 'DJECA'. Rusi su svejedno bombardirali. Jer su životinje!

Svijet je obišla vijest da su Rusi jučer raketirali kazalište u Mariupolju.

Kako je objavilo gradsko vijeće ovog lučkog grada na Azovskome moru koji ruske snage žestoko napadaju iz dana u dan, u kazalištu je bilo preko 1000 ljudi, a među njima i dosta djece.

To je kazalište bilo utočište za civile, tvrde gradske vlasti Mariupolja.

'Učinili su to jer su životinje'

Još nisu objavili broj žrtvava ovog ruskog napada, ali objavljene su satelitske snimke iz zraka gdje se jasno vide dva natpisa ispred kazališta na kojima piše 'DJECA', s jedne i druge strane kazališta.

Neustrašivi Ilija

Ilija Ponomarenko je ukrajinski novinar koji iz dana u dan izvještava s terena.

Šalje snimke, piše reportaže, donosi vijesti s prve crte.

Za Mariupolj kaže da je grad njegovih studentskih dana, a rodno mjesto Volnovahu Rusi su sravnili sa zemljom.

Natpis je na ruskom

Stan koji je kupio u Buči u predgrađu Kijeva također više ne postoji, uništen je do temelja.

- Vidite ovaj crveni krov, to je kazalište u Mariupolju, zovemo ga 'Dram'. Vidite ova slova s jedne i druge strane? Na ruskom to znači 'DJECA'. To je bila poruka ruskim avionima. Ali znate što, svejedno su bombardirali kazalište. Zato što su životinje - napisao je Pomarenko na Twitteru.

Rusi: Nismo mi raktetirali kazalište

Satelitske snimke na kojima se vidi još čitavo kazalište objavila je prije nekoliko dana američka tvrtka Maxar.

Na njima se vidi natpis 'DJECA' s obje strane. Rusko ministarstvo objavilo je da oni nisu raketirali 'Dram'.

