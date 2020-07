Ukrali im kameni stol star 200 godina: 'Naši su ga pradjedovi rukama izradili, u šoku sam'

Starijem bračnom paru iz Zadra, nepoznati počinitelj otuđio je masivni kameni stol iz njihovog dvorišta koji je star barem 200 godina. Obitelj je u šoku

<p>Pa recite vi meni, tko je lud išao iz tuđeg dvorišta krasti tuđi stol?! Pa taj stol su naši pradidovi rukama isklesali, uvijek je bio u našoj obitelji, trebala ga je naslijediti naša unuka. A sad, preko noći je nestao, a nikom nije jasno kako... Ja vam kažem, meni je duša prazna kao da sam nekog svog pokopala, ispričala nam je šokirana Iva. </p><p>Starijem bračnom paru<strong> Ivi</strong> (78) i <strong>Zvonku</strong> (83) <strong>Babinu</strong> iz Zadra, netko je s imanja u Babindubu ukrao kameni stol star barem 200 godina. Prema Ivinim riječima, stol je bio u dvorištu u ponedjeljak, ali kada su se nakon dva dana vratili na imanje, ostali su neugodno iznenađeni primijetivši da obiteljskog naslijeđa u njihovom dvorištu više nema.</p><p>No, kameni stol težak je barem nekoliko stotina kilograma, pa nikom iz obitelji, kao ni susjedima nije jasno kako je netko mogao neprimjetno ukrasti tako ogroman i masivan stol iz njihovog dvorišta.</p><p>- Kad smo ga selili prije nekih 5, 6 godina, moji unuci i bar petero krupnih mladića jedva je nosilo taj stol, pa to je čisti kamen. Moralo doći bar sedmero ljudi kako bi ga odnijeli. Možda su došli i s dizalicom, tko će ga znat' više. Sada je u dvorištu ostalo samo prazno postolje - priča nam tužna Iva. </p><p>Obitelj Babin inače živi u Zadru, no na imanje dolaze često jer tamo uzgajaju masline, voće i cvijeće, a plodove svojih ruku vole dijeliti s obitelji i prijateljima te nakon napornog rada, odmoriti za stolom, kojeg sada više nema. </p><p>- Ma znate, nije u šoldima sve, velika je to obiteljska vrijednost. U životu nisam ni mrava zgazila niti nekom išta loše napravila, al' onog tko nam je ukrao ovaj stol, uh, bome bih ga ispljuskala. Nama puno znači, a njima vjerojatno ništa - rekla je Iva koja se ipak nada da će, nekim čudom, ponovno vidjeti kameni stol njenih predaka u svom dvorištu.</p>