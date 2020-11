Ulovili trojac: Airsoft pištoljem pljačkali su dućane i benzinske

Trojac bi se automobilom dovezao do dućana ili benzinske koju bi taj dan opljačkali. Mladić (25) potom bi izvadio bicikl iz auta, došao do lokala i airsoft pištoljem zaprijetio radnicima. Trojac je opljačkao 12 lokala

<p>Zagrebačka policija uhitila je mladića (25) te dvojicu državljana Srbije, starih 22 i 21 godinu, zbog 12 razbojništava na području grada.</p><p>Kako navode, sumnja se da su od početka listopada do sredine studenog na području Trešnjevke i Črnomerca opljačkali devet trgovina i tri benzinske postaje prijeteći radnicima airsoft pištoljem. </p><p>Trojac bi automobilom došao blizu mete koju su taj dan pljačkali, a 25-godišnjak bi potom biciklom, koji su vozili u autu, došao do objekta. Zaprijetio bi zračnim pištoljem i od radnika tražio novac. Biciklom bi se vratio do automobila u kojem ga je čeka dvojac te bi njima predao novac i oružje i svi su se odvojeno udaljili s mjesta prepada. </p><p>Ukupna šteta koju su počinili ovim kaznenim djelima je 45.000 kuna.</p><p>Nakon istrage predani su pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.</p>