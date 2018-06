'Umalo sam odbila Macrona, mislila sam da će htjeti djecu'

Francuska prva dama Brigitte Macron u početku je oklijevala oko udaje za 25 godina mlađeg Emmanuela Macrona jer se bojala da će on htjeti djecu. Kad su se upoznali njemu je bilo samo 15, a njoj 39. Ljubav joj je izjavio nakon svega nekoliko mjeseci poznanstva.

Umirovljena profesorica, kojoj je danas 65 godina, u vrijeme započinjanja afere s Macronom bila je u braku i imala je troje djece.

Suprotno njenim očekivanjima, afera je prerasla u ozbiljnu vezu, a danas 40-godišnji Emmanuel imao je 18 godina kad ju je zaprosio. Svojoj bliskoj prijateljici Pascale Borudel Brigitte tada je rekla kako je prestara za taj brak.

- Jedan dan je došla do mene i rekla mi 'Emmanuel želi da se vjenčamo'. Rekla sam joj da tu ne vidim prepreku, a ona mi je onda rekla 'Da, ali ne shvaćaš koliko on godina ima, a koliko imam ja? Možda će on htjeti djecu, prisjeća se Pascale koja joj je potom rekla da ako je s mlađahnim Macronom sretna neka izabere sreću.

Foto: Chris Wattie/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ovi novi detalji o zanimljivom predsjedničkom paru objavljeni su u dokumentarcu "Brigitte Macron: Francuska pripovijetka" prikazanom na francuskoj nacionalnoj televiziji, javlja Daily Mail.

Brigitte i Emmanuel vjenčali su se tek 2007. godine, nakon što se Brigitte službeno razvela od svog prvog supruga.

Njena najmlađa kći Tiphaine Auzière (34) u dokumentarcu je rekla da je imala devet godina kad je doznala za majčinu aferu.

- U njihovom ponašanju vidjelo se da među njima ima nešto. Ako se pitate što je to ljubav, reći ću vam da su to moja mama i Emmanuel. Kad su skupa, drugi svijet za njih kao da ni ne postoji, rekla je.

Nakon što su ih otkrili, Brigittein suprug Andre-Louis odselio je iz njihove kuće, a u priču su se umiješali i Macronovi roditelji koji su Brigitte zamolili da se prestane viđati s njihovim sinom dok ne napuni 18 godina.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ne mogu vam ništa obećati, odgovorila im je Brigitte.

Emmanuela su roditelji tada poslali u Pariz na studij, ali par se nastavio viđati.

- Znam da sam aferom povrijedila svoju djecu, ali da nisam napravila takav izbor, propustila bih život, rekla je Brigitte koja je unatoč negodovanju okoline ipak ostala uz ljubav svog života.