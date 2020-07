Umaški vijećnik je išao održati presicu, zaštitar ga odgurnuo pa prijetio njemu i novinarima...

Makni se, nećeš otići dalje od ovog stupa. Ja ti kažem da dok sam ja u smjeni, ovdje neće nitko ući, bijesno je vikao zaštitar nakon što je odgurnuo vijećnika Damira Grunbauma

<p>Incident na rubu fizičkog obračuna dogodio se danas u Umagu kada je vijećnik Skupštine Istarske županije i Grada Umaga <strong>Damir Grünbaum</strong> želio održati tiskovnu konferenciju, zbog navodne uzurpacije 100 hektara državnog zemljišta od strane tvrtke Terra Istriana d.o.o. </p><p>Tom prilikom napadnut je od strane zaštitara kojeg je angažirala ta tvrtka, a koji se okomito i na lokalnu novinarsku ekipu Glasa Istre koja se sa Grünbaumom nalazila na terenu. Kako je vidljivo na video uratku kojeg je vijećnik postavio na vlastitom Facebook profilu, zaštitar im je branio prolaz, a kada je vijećnik zakoračio malo dalje, dotični ga je odgurnuo uz prijetnje. </p><p>- Makni se, nećeš otići dalje od ovog stupa. Ja ti kažem da dok sam ja u smjeni, ovdje neće nitko ući - vikao je zaštitar.</p><p>Incident je prijavljen policiji koja je odmah izašla na teren, a u tijeku su još uvijek informativni razgovori. </p><p>- U kakvoj državi ja to živim??? Danas sam sazvao presicu radi nezakonitog postavljanja 2 kilometara duge ograde oko Kravljeg rta od strane Terre istriane doo. Nezakonitog jer Terra istriana nema ni koncesiju niti bilo koju pravnu osnovu da ograđuje skoro 100 hektara državnog zemljišta. Međutim presica je brutalno prekinuta od strane osiguranja Terre istriane koji je prijetio novinarki Glasa Istre i fotografu, a sa mnom se pokušao fizički obračunati. Znakovito je da smo čuli razgovor zaštitara sa jednim od vlasnika Terre istriane, a koji je završio naredbom: Tjeraj to!" - opisao je cijeli događaj vijećnik Grünbaum na Facebooku. </p><p>Grad Umag nedavno je srušio ogradu na obali koja je godinama priječila put građanima obalom prema Kravljem rtu, jer bila je podignuta na pomorskom dobru. Navodno je sada Terra Istriana započela izgradnju nove ograde uz rub obale. Ona se prema riječima vijećnika Grünbauma nadograđuje na već postojeću 2,5 metara visoku i oko 3 kilometara dugu. Uz ogradu je bespravno sagrađena i montažna kućica u kojoj je zaštitar koji tjera ljude koji bi se uputili u unutrašnjost Kravljeg rta.</p><p>Pokušali smo doći do vlasnika Terra Istriane, međutim nitko nam se nije javljao na telefonske pozive, a u policiji su nam samo kratko kazali kako je istraga cijela slučaja još uvijek u tijeku. </p>