Umirovljenom dočasniku HV-a četiri godine robije zbog pljački

Ovo je pljačka, daj novac, povikao je 27. siječnja 2018. godine Josip M. kad je s kuhinjskim nožem u ruci upao u "Auro Domus" u Ozaljskoj u Zagrebu.

Djelatnica mu je dala novac i zlatne poluge pa je s plijenom od gotovo 20.000 kuna pobjegao. S pištoljem, s neispravnom udarnom iglom, 5. prosinca iste godine upao je u Auro Domus" u Ilici 237.

Zaprijetio je djelatnici i odnio 12.440 kuna.

Samo mjesec dana kasnije s pištoljem u ruci uletio je u ljekarnu "Joukhadar" u Ilici 229.

- Daj lovu, daj lovu- povikao je uperivši pištolj u djelatnicu.

Kad je odgovorila "Ma daj, kakva lova?", zaprijetio je da će pucati.

- Pucaj - hladnokrvno je odgovorila žena nakon čega se Josip M. udaljio .

- Učinio sam glupo, da nisam mogao gluplje, no iz ove kože ne mogu. Nakon svega radije bi se ubio nego uzeo jednu lipu koja mi ne pripada.Žao mi je što sam počinio sva ta kaznena djela. Žao mi je tih žena koje nisam imao namjeru ozlijediti. Bio sam u teškoj situaciji. Prije toga sam prošao rat bez i jedne mrlje. Bio sam na svim ratištima osim na vukovarskom, a nakon toga bio sam zaposlen u Glavnom stožeru od 1995. do 2001. Nakon tih razbojstava htio sam se prijaviti policiji, ali mi je bilo neugodno jer poznajem neke policajce - branio se Josip. M. na Županijskom sudu u Zagrebu.

Na razbojništva se odlučio, rekao je, jer je bio u financijskim problemima.Nakon smrti supruge, koja je imala neke kredite za koje nije znao, kao zakonski nasljednik naslijedio je i obavezu vraćanja tih kredita što nije mogao, pa mu je kuća prodana u ovršnom postupku. Mirovina mu je 5500 kuna. Od toga 2500 kuna daje za alimentaciju kćerkama, s 1300 kuna plaća za najam stana.

- Dok mi je zdravlja dozvoljavalo radio sam u jednoj pekari četiri sata dnevno,a radio sam i različite fizičke poslove na gradilištima. Uz sve to majka mi se psihički razboljela pa moram često do nje kako bi joj pomogao- rekao je Josip. M.

Sudac Zdravko Majerović nepravomoćno ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine i dva mjeseca.

Sud je olakotnim cijenio njegovo iskreno kajanje, to što je u cijelosti pred sudom priznao počinjenje kaznenih djela, što do sada nije kažnjavan kao to što je barem pokušao nadoknaditi štetu koju je počinio oštećenim tvrtkama.

- Očito je da se jednogodišnji period u kojem je počinio tri inkriminirane radnje može smatrati izuzetkom u njegovom, inače, urednom životu. Okrivljeni je sasvim izvjesno socijalizirana osoba koja je uredno funkcionirala u društvu i obitelji sve do smrti žene nakon čega to naprosto više nije uspio - rekao je sudac obrazloživši presudu.

Josip M., koji je na slobodi i koji nije bio na objavi presude, može se žaliti na ovu nepravomoćnu presudu.