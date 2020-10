Umjesto brm, brm, čuo 'mijau': Mački je remen bio oko vrata

Vatrogasci su izašli na teren spasiti mačku koja je zapela u prostoru motora u automobilu. Rastavljen je mali dio auta kako bi se lakše provukli do nje, a nakon borbe s izvlačenjem je sretno vraćena vlasniku

<p>Akcija spašavanja mačke koja je zapela u motoru auta uspješno je izvedena u popodnevnim satima u nedjelju, potvrdili su iz vatrogasne postrojbe Zagreb. </p><p>Kada je mladić išao upaliti auto, čuo je lupkanje.</p><p>Otvorio je haubu i vidio ogromnu mačku zapetljanu oko motora. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Vatrogasci izašli na teren i spasili macu</p><h2>Remen joj je bio oko vrata</h2><p>- Zvao me dečko iz Gajnica, rekao je da je išao na trening i kad je upalio auto je čuo da nešto lupa. Dignuo je haubu i vidio da je mačka kod motora i remen od motora joj je oko vrata - ispričala nam je čitateljica. </p><p>Na videu se vidi kako su vatrogasci rastavili dio auta kako bi uspješno i lagano došli do mačke.</p><p>Legli su na pod i u roku nekoliko minuta su ju izvukli. </p><p>Oko auta su se na cesti okupili i susjedi, a kada je mačka izvađena iz auta, netko ju je već prepoznao čija je. Mačka je bila velika i predivna, prema informacijama čitateljice, radi se o mješanki. </p><p>Vatrogasci su na teren izašli s ekipom iz Dumovca, nije bila ozlijeđena pa nije bilo potrebe da ide na pregled kod veterinara. </p><p>- Dečko je remen koji joj je bio oko vrata odmah sa skalpelom prerezao, ali ju nije mogao izvući. Kad su vatrogasci došli to je trajalo još par minuta, izvukli su ju neozlijeđenu i vratili vlasniku - nadodala je. </p>