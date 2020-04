Umjesto Kima nećak Ra Ki Ja? Nadimak je dobio u - Mostaru

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un nije dobro, objavili su svjetski mediji. Navodno je imao kardiovaskularnu operaciju 12. travnja i od tada mu je zdravlje ozbiljno ugroženo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pyongyang i dalje šuti o stanju svog vođe, ali zato su se utjecajni strani mediji raspisali o Kimovim potencijalnim nasljednicima. Bloomberg i Financial Times kao mogućeg pretendenta na sjevernokorejski tron ističu i diktatorovog nećaka Kim Han Sola.

Možda ga se sjećate, on je onaj član dinastije koji je studirao u Mostaru. Hercegovci su ga tada zvali Rakija.

'Tu je pio, ovi naši su ga prozvali Rakija'

Ima gotovo deset godina da je unuk pokojnog bivšeg vođe Kim Jong Ila doselio u grad na Neretvi. Šesnaestogodišnji Kim došao je studirati na United World College, u međunarodnu školi koju su, zajedno s mladim Sjevernokorejcem, pohađala još 73 učenika iz 29 zemalja. Mostarci ga se prisjećaju sa simpatijama.

- Vazda je visio u jednoj kafani na Španskom trgu. Trebaš to vidjeti. Uđeš u neku avliju, a tamo isto ko da je 1986. Tu se služilo piće, bila je i rakija, pravila je gazdarica. Tu je on pio, a ovi naši su ga zvali Rakija - priča nam jedna Mostarka.

Čini se kako se mladi Kim zavukao pod kožu domaćem svijetu.

- Bio je chill, preopušten tip. Nije imao veze s dedom. Normala. Bio je onako malo šmokljast. Nije pričao puno ni o stricu, koliko znam. Ok lik - zaključuje ona.

Foto: RTV BiH

'Dobar ti je bio dedo'

I zbilja, u to vrijeme o njemu se pisalo kao o suštoj suprotnosti aktualnom diktatoru. Kim Han Sol odrastao je u Macauu, a u kasnijim istupima otvoreno je kritizirao svog strica.

U jednom intervjuu koji je dao tijekom boravka u Mostaru, priznao je da sanja o povratku u domovinu. Ipak, čini se da mu ni u Hercegovini nije bilo loše.

- Totalno mu se svidio naš način života. Volio je da sluša rock, volio je izlaziti, volio je pravo jesti naše pite - priča nam jedna Mostarka. Družio se, kaže, najviše sa svojim kolegama s koledža.

- To ti je bio njegov krug, uglavnom stranci iz raznih dijelova svijeta. Jednom mu je prišao jedan naš stariji čovjek. Raspričali se njih dvojica i ovaj mu na kraju kaže: Dobar ti je bio dedo, al ovaj novi ti vala ništa ne valja - prepričava nam kroz smijeh mještanka.

'Imali smo zabave, non stop je bio kod nas'

Uspjeli smo doći i do vlasnice ugostiteljskog objekta u kojem je mladi Rakija provodio studentske dane.

- Ma non stop je bio tu. Imali bi partyje petkom i subotom ovdje u bašti. Ne sjećam se da je baš pio rakije, ali sjećam se limunade i piva. On i ekipa s koledža bi uvijek pili Karlovačko, ne znam zašto. A o njemu vam mogu reći samo najljepše. Momak kao i naši momci, normalan, družili se, bio je pristojan. Kad bi me sreo na putu bi me pozdravio... Sve je bilo ekstra. Nedostaje nam - sjetno govori ugostiteljica.

Mostarac koji je s Kimom pohađao isti koledž kaže kako je mladić nekad znao nestajati iz škole. Kad bi posumnjali da je u opasnosti, povlačili su ga na neko sigurnije mjesto. Ali uglavnom je sve bilo u redu.

Nakon dvije godine je diplomirao i nastavio studij u Francuskoj.

A gdje je sad Kim Han Sol? Ne zna se.

Bezbrižne studentske dane zamijenila je surova sjevernokorejska stvarnost. Prije tri godine, na aerodromu u Kuala Lumpuru, ubili su mu oca, Kim Jong Unovog polubrata.

Od tada je s majkom i sestrom u bijegu, a njihova trenutna lokacija je nepoznata. Posljednji izvještaji navode kako je zaštićen, ali umoran od sigurnosnih mjera i života u egzilu.

Pišu kako često pije, i to po danu.

Tema: Hrvatska