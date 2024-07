Umjesto za 6 mjeseci, prohodao odmah nakon operacije: Doktori su u šoku, zovu me Schumacher!

Ne sjećam se da mi je ikada u životu nešto probudilo takve emocije kao kad me Karlo nakon operacije stisnuo za ruku. To više nije bila ona mlohava, beživotna ruka. Bio je to pravi stisak koji mi je pokazao da se ostvarilo sve ono čemu smo se tako jako nadali, rekla je Sandra Kolar, Karlova mama.

Podsjetimo, Pakračanin Karlo Kolar (23), koji je prije dvije godine nakon teške prometne nesreće ostao gotovo nepokretan te je 10. lipnja ove godine operiran u klinici Verita Neuro u Bangkoku, odlično se oporavlja, a nakon samo četiri tjedna vježbe i terapija već ima vidljivih i konkretnih pomaka. Zahvaljujući ugrađenim epiduralnim spinalnim neurostimulatorima, te tretmanima matičnim stanicama, ali i zbog Karlove volje i upornosti, ponovno može pokretati ruke i noge. Konkretno, može podići obje noge od poda te pomicati ruke lijevo-desno i gore-dolje, a liječnički tim se za sada bazira na snazi stiska šake. Karlo je ojačao i trup pa se sada može, bez uključene stimulacije, nagnuti naprijed i nazad što do sada nije mogao.

Obnavlja mu se leđna moždina

- Ima problema jedino s grčenjem mišića, ali liječnici su nam rekli da je to posve normalno i da su to očekivali. Objasnili su nam da je to znak da se leđna moždina obnavlja, a obnavlja se zahvaljujući tretmanu matičnim stanicama koje je Karlo primio i koje djeluju na obnovu leđne moždine i ubrzavaju oporavak motoričkih i senzornih funkcija - rekla je Sandra. Dodala je da ipak, nitko nije očekivao baš toliko veliki pomak kakvom svjedoče gledajući Karla.

- Oporavak je individualan od pacijenta do pacijenta, ali Karlo je munjevito napredovao. Inače pacijenti s takvom dijagnozom do ove vrste hodanja stignu tek nakon šest mjeseci vježbanja i terapija. Liječnici mu se dive i prozvali su ga Schumacherom. I to mu pristaje. Karlo se doista ponaša kao da se sprema za vožnju utrke života - smije se oduševljena majka. Međutim, ne skriva da im je naporno.

U 17 sati se samo sruši u krevet

- Ne pada nam na pamet žaliti se, ali da je lagano, nije. Pogotovo Karlu. Dan je potpuno ispunjen. Ujutro imamo mapiranje, zatim fizikalnu terapiju pa opet mapiranje. Sve to traje satima. Karlo se u pet sati poslijepodne samo sruši u krevet i ne ustaje do drugog dana. Slično je i samnom. Ali imamo oboje nevjerojatnu volju i snagu da sve odradimo kako treba. Neprestano bodrimo jedno drugo i uživamo u svakom trenutku Karlova napretka. On se nikad nije predao, a sada, kad vidi dokle je dogurao, sad je spreman i kroz zid proći samo da postigne maksimum - otkrila je Sandra. A maksimum koji je moguće postići i kojeg će Karlo predanim radom zasigurno postići je - potpuna samostalnost. Liječnici su im rekli da bi se to moglo ostvariti kroz tri do četiri godine. Do tada Karlo mora svakodnevno naporno vježbati i još se par puta vratiti na Tajland.

- U Hrvatsku se vraćamo 29. srpnja, nakon toga slijedi nastavak terapija i vježbi po programu koji ćemo dobiti u Bangkoku. Potom se za šest mjeseci ponovno vraćamo u Bangkok na reprogramiranje tijela i na novi tretman matičnim stanicama. Reprogramiranje zanči da nakon nekog vremena vježbanja istih vježbi, sve treba podići na višu razinu jer one više nisu dovoljne. Čuli smo da klinika ima svoje ljude po Europi koji bi mu mogli napraviti reprogramiranje, ali ipak se moramo vratiti zbog matičnih stanica - kazala je majka. Do Hrvatske ih čeka 12 sati leta i tri sata čekanja između letova. Ni najmanje nisu zabrinuti.

Humanitarna akcija još traje

- Što smo mi sve prošli, put za natrag će nam biti najmanji problem - hrabra je Sandra koja zahvaljuje svim dobrim ljudima koji su omogućili njenom sinu da dobije novi život.

Ipak, humanitarna akcija za Karla još uvijek nije završena. Do sad je prikupljeno ukupno 153.000 eura, a do kraja mjeseca moraju klinici u Bangkoku platiti preostali iznos od 15.000 eura.

Podsjetimo, u humanitarnu akciju za Karla uključile su se tisuće ljudi iz Hrvatske, a podršku su mu pružili i Zvonimir Boban, Zlatko Dalić, Ognjen Vukojević i brojni drugi poznati sportaši.

