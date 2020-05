Umjesto 'zdravstvenog centra Dalmacije' osvanuo je - hotel

Trebao je to biti impresivan zdravstveni centar. Generalnim urbanističkim planom namijenjena mu je parcela odmah ispod splitske bolnice na Firulama. Samo 15 minuta hoda od Dioklecijanove palače i upola toliko od prvih plaža.

Zamišljeno je da sadrži poliklinike na više etaža, s pratećim stacionarima. Laboratorij, kiruršku salu, ginekološku ordinaciju, pa i dijagnostički blok gdje bi bili RTG, MR i CT uređaji. U natječaju raspisanom za izgradnju ovako kompleksnog medicinskog objekta tražilo se da tu bude i 15 ordinacija, sobe za liječnike i medicinske sestre, smještaj za pacijente i njihove obitelji.

Da su se uvjeti propisani zakonom ispunili, Dalmacija bi dobila prijeko potrebnu ustanovu uz preopterećenu bolnicu kojoj gravitiraju svi otoci, Makarska, Zadar, Imotski, pa čak i dio Hercegovine.

Ali umjesto zdravstvenog centra, na njegovoj lokaciji i s njegovim dozvolama, niknuo je hotel "Marvie". Reklamira se kao luksuzno odmaralište. Ministarstvo turizma smatra ga "ugostiteljskim objektom naziva Marvie hotel" i evidentira da ima 76 smještajnih jedinica, restoran, terase i lobby bar. A to znači da veći dio zdravstvenog centra otpada na štekate nego li na medicinu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Isto Ministarstvo tu ne vidi ništa sporno. Izdali su rješenje da može raditi kao ugostiteljski objekt. Možda nisu vidjeli građevinsku dozvolu. U prvoj rečenici piše:

"Investitoru Krupa d.o.o. Split dozvoljava se građenje zdravstvenog centra s pratećim sadržajima javne i društvene namjene". S tim da su sve riječi od "zdravstvenog centra" do "društvene namjene" još i boldirane.

U građevinskoj dozvoli stoji da i objekt mora imati "smještajne jedinice za rehabilitaciju, ljekarnu te trgovine farmaceutskim, ortopedskim i optičkim proizvodima".

Na internetskoj stranici hotela Marvie nalazimo tek fragmente spomena medicine. I to u obliku kategorije "zdravlje i wellness" smještene između "sastanci", "sobe i barovi", te "kontaktirajte nas".

Oglašene ordinacije nisu unutar zgrade

Kad kliknete na "zdravlje i wellness", ponude vam se tri potkategorije.

Među njima je "Implant Dental Centar Ružević". Stomatološka ordinacija koja se uopće ne nalazi u "zdravstvenom centru" Marvie. Ali budući da ih svrstavaju u ponudu hotela, nazvali smo recepciju da se pokušamo naručiti za neki od tretmana. Tada smo čuli:

- Aaa, nisu vam oni ovdje. Nalaze se na pet minuta hoda od naše zgrade - kazala je ljubazna recepcionerka.

Precizirali smo tada kako želimo dobiti termin za izbjeljivanje zubi. Pitali smo mogu li nas tu na recepciji zapisati.

- Ne primamo mi narudžbe. Dat ćemo vam broj na koji možete njih dobiti - kazala je djelatnica.

Pokušavajući doznati kakve veze onda baš ovaj hotel ima s tom stomatološkom ordinacijom, upitali smo možemo li barem uslugu smještaja u hotelu i zahvata u ordinaciji platiti na istom računu? Zamolili su neko vrijeme da provjere, izgleda da to nije među čestim pitanjima. Javili su se nakon sat, dva.

- Evo, provjerili smo. Ne može na žalost, ne - rekla je naša sugovornica.

Pitali smo tada, imaju li makar neki popust na jednu od te dvije usluge? Recimo, na noćenje ako uzmemo tretman u klinici...?

- A to ne. Ne. Nemamo nikakvih takvih paketa, ne... - čuli smo s druge strane linije.

Iduća potkategorija na web stranici hotela je "Aqua Med Medical Wellness".

Piše da je to Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koja nudi; pedikuru, manikuru, depilaciju, masaže, beauty tretmane, pregleda fizijatra i fizikalne terapije, akupunkturu, nutricionističke savjete i individualne treninge". Kontaktirali smo ih okrenuvši broj naznačen na službenoj stranici "Aqua Meda", ovaj put smo preskočili recepciju hotela.

- Dobar dan, naručili bi se za tretman sužavanja vena u hotelu Marvie ako je moguće? - počeli smo.

- Trenutno ne uzimamo narudžbe za sužavanje vena - rečeno nam je. A onda je uslijedio puno važniji nastavak rečenice: "ali to ionako ne radimo u hotelu Marvie".

- Kako to mislite? - iskreno smo se začudili.

- Usluga stacionara nam je u Paraćevoj ulici, a u Marviju nam je samo ono... rehabilitacija - čuli smo od djelatnice. Paraćeva ulica nalazi se na Sućidru. A to je tri kilometra od Marvija.

Zadnja potkategorija na stranici zdravstvenog centra zove se "MediDerm Clinic za dermatovenerologiju i estetsku medicinu".

Njihov je cilj, piše, spriječiti prerano starenje. Između ostalog, nude usluge zatezanja lica. Obavljaju sistematske preglede, ali tretiraju i zglobove matičnim stanicama. Postoje teorije da se oni zapravo nalaze unutar Marvija.

I to bi bilo to.

U toj zoni su strogo zabranjeni hoteli

Možda će vas iznenaditi kad čujete da je ovakav zdravstveni centar, građen u zoni gdje je strogo zabranjeno da budu hoteli, dobio sve dozvole.

Uporabnu i građevinsku dala im je voditeljica Odsjeka za graditeljstvo pri Gradu Splitu, Lada Pocrnić Mladinić.

Krajem prošle godine privedena je na ispitivanje u PNUSKOK, no tad se radilo o sumnjivom poslovima oko vile "Harmony" na splitskim Bačvicama koja ima dva kata viška i značajno odudara od projekta.

A neobičnosti oko hotela Marvie prijavljene su USKOK-u. Nakon što je Općinsko državno odvjetništvo odbilo prijavu.

Ovo je, od riječi do riječi, njihovo objašnjenje zašto smatraju da je u redu da na mjestu gdje bi po GUP-u i natječaju i dozvolama trebao biti zdravstveni centar, sada bude hotel:

- Dakle, predmetna rješenja o građenju te izmjene i dopune istih, izdana su za građevinu javne i društvene namjene, zdravstvenu ustanovu, polikliniku i lječilište s pratećim sadržajima te centar zdravog življenja, a ne hotel te njima nije mijenjana namjena dozvoljene gradnje, već je način korištenja dijela građevine, a unutar odobrenih gabarita propisan naknadno izdanim rješenjima Ministarstva turizma pa se ne može govoriti da je njima dozvoljena gradnja hotela u zoni koja nije namijenjena za turističku izgradnju, odnosno da je postupljeno protivno GUP-u."

Tvrtka "Coming" podnijela je pritužbu. I to Županijskom državnom odvjetništvu. Ono je nije našlo osnovanom.

Prijavitelji jasno tvrde da gore opisane poliklinike u hotelu zauzimaju tek par stotina metara kvadratnih, dok je površina zdravstvenog centra gotovo 9000 m2.

Što o ovome misle investitori? Tvrtka "Krupa" je kći tvrtke "Tromont", u Splitu puno poznatije firme. Odgovorna osoba u njima je gospodin Nenad Džaja kojeg smo zvali na četiri različita telefonska broja. Nije se javljao.

Idući u hijerarhiji su Nedjeljko Žole, Ljubomir Artuković i Ivan Parčina.

Konačno, tek sa službenog maila, od Danijele Krnić, tajnice Uprave dobili smo odgovor. Naše pitanje je glasilo: je li Marvie zdravstveni centar?

- "Marvie hotel & health" je lječilišni hotel".

Nastavak odgovora glasi:

-...koji već tri godine uspješno pruža usluge iz područja zdravstvenog turizma svojim korisnicima. Njegovi renomirani stručnjaci specijalizirani su za područja interne medicine, endokrinologije, dermatologije, ortopedije te fizikalne medicine i rehabilitacije, za što je u sklopu objekta osigurana i vrhunska infrastruktura - kažu iz uprave hotela.

'Sve stoji u ladici godinu dana'

U prijavi USKOKU gdje su oni poimenično navedeni, a koju je uputila tvrtka "Coming", posebno se ističu ove rečenice:

- Sve dozvole, od lokacijske, građevinske, do uporabne, odobravaju isključivo izgradnju i uporabu objekta kao ZDRAVSTVENOG CENTRA s pratećim sadržajima, a ne "lječilišnog hotela". Urbanistički natječaj je proveden upravo prema pravilima GUP-a koji dopušta izgradnju isključivo ZDRAVSTVENOG CENTRA s pratećim sadržajima, a ne "lječilišnog hotela".

Zoran Zović, odvjetnik tvrtke koja je slučaj prijavila USKOK-u smatra da bi mogli slobodno ukinuti sve dozvole i prostorne planove ako će se dopuštati ovakvo ponašanje. Smatra da nisu krivi oni koji su izdali dozvole, nego oni koji ne kontroliraju odudara li stvarnost od tih papira:

- Kad se izdaje građevinska dozvola, njome se potvrđuje glavni projekt. U glavnom projektu piše sadržaj zdravstvenog centra. Znači onaj koji je projektirao, a taj mora projektirati prema GUP-u i DPU, osim što projektira volumen, projektira i namjenu. Iznio samo to državnom odvjetništvu, a oni su odbacili kaznenu prijavu. Predložili smo tada sucu istrage da pozove osumnjičenike na saslušanje kako bi mi mogli poduzimati daljnje kazneno pravne radnje. Kaznenu prijavu podnijeli smo 30. travnja 2019., dakle taj prijedlog stoji već godinu dana - objašnjava Zović dodajući da je gradonačelnik Splita zaključkom od 12. rujna 2012. prihvatio idejni projekt Zdravstvenog centra.

Na pitanje smije li zgrada imalo odstupati od njene namjene utvrđene GUP-om, rezolutno odgovara - "ne".

Zanimalo nas je i kako on tumači da je državno odvjetništvo odbacilo prijavu? Kratko je tek kazao da je to "njihov stav". I da prijavitelji sada protiv rješenja o odbačaju prijave nemaju pravo žalbe.

- Mogućnosti koje nam zakon sada ostavlja su oskudne. Ako nas sudac istrage odbije, ta priča je završena. Ono što se u toj zgradi obavlja nema apsolutno nikakve veze s prostornim planovima ni dozvolama - podvukao je Zović.

Trebao je to biti impresivan zdravstveni centar. Sad je hotel s Poliklinikom za turpijanje peta i lakiranje noktiju.

Iz Grada Splita dobili smo odgovor Ane Sapunar, pročelnice Upravnog odjela za prostorno planiranje.

- Za građevinu na kat.čest.zem. 9868/1 k.o. Split izdana je uporabna dozvola za građevinu javne i društvene namjene, zdravstvena ustanova poliklinika i lječilište s pratećim sadržajima. Uporabna dozvola je izdana temeljem rješenja za građenje te izmjena i dopuna istog, a kojima se dozvoljava građenje zdravstvenog centra – lječilišta i poliklinike s pratećim sadržajima. Razvidno je da se u izdanim aktima ne navodi ugostiteljsko-turistička namjena - hotel, a za koju namjenu se prema vašem navodu građevina koristi, te je potrebno napomenuti da donošenje rješenja za obavljanje djelatnosti nije u nadležnosti ovog Upravnog odjela.

Iz Ministarstva turizma poručili su da izdaju rješenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti hotela, marina i kampova, pa su tako i u ovom slučaju, "nakon provedenog upravnog postupka kategorizacije izdali rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti za ugostiteljski objekt naziva Marvie hotel". Za ostala pitanja uputili su nas na investitora koji ne diže slušalicu i Splitsko-dalmatinsku Županiju gdje su nam rekli da ništa od ovoga nije njihova nadležnost.

