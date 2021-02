Bivši argentinski predsjednik Carlos Menem umro je u 90. godini nakon dugogodišnje borbe sa zdravstvenim problemima, objavio je aktualni argentinski predsjednik Alberto Fernandez. Sredinom prosinca Menemu se inficirao urinarni trakt, a krajem mjeseca stavljen je u induciranu komu zbog zatajenja bubrega. Preminuo je u bolnici Sanatorio Los Arcos u Buenos Airesu.

Menem, sin odvjetnika podrijetlom iz Sirije, aktivirao se u peronističkoj stranci pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća u provinciji La Rioja udaljenoj 1200 kilometara zapadno od Buenos Airesa. Karizmatični govornik volio je moderna odijela od svile i platna, a vidio se kao nasljednik svog političkog mentora i osnivača stranke Juana Perona, koji je umro 1974. godine nakon povratka iz progonstva. Menem ga je posjetio još 1964. godine u Španjolskoj, gdje je Peron emigrirao.

Menem je služio kao guverner La Rioje od 1973. do 1976. godine, a nakon vojnog puča 1976. godine uhićen je i zatvoren na pet godina. Godine iza rešetaka posvetio je planiranju kandidature za predsjednika. Nakon puštanja na slobodu još je dva puta izabran za guvernera, prvi put 1983. godine postao je guvernerom La Rioje, a nakon toga pokrajine Buenos Aires.

Menem je 1989. postao predsjednikom Argentine, a na izborima 1994. osvojio je drugi predsjednički mandat. Argentinu doveo do gospodarskog procvata, ali njegovo je predsjedništvo propalo pod teretom korupcijskih skandala.

Argentinu je postavio na međunarodnu pozornicu, slao je trupe u Zaljevski rat i Bosnu. Osuđen zbog šverca oružja u Hrvatsku i to na sedam i pol godina. Sud u Argentini prvu presudu donio je 2013., a potvrđena je u lipnju 2017. godine. Osuđen je da je Hrvatskoj, ali i Ekvadoru, od 1991. do 1995., slao oružje znajući da su dvije zemlje pod međunarodnim embargom na uvoz oružja. Hrvatskoj je izvezao 6500 tona oružja koje je stiglo u sedam pošiljaka.

Međutim, senatorska pozicija omogućila je Menemu imunitet od zatvora. S obzirom na poodmaklu dob dobio je mogućnost kućnog pritvora. On je tvrdio da je nevin i da je bio uvjeren da automatske puške, protutenkovske rakete i municija idu u Panamu i Venezuelu.

Godine 1995. Menem je odlikovan Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom za izvanredne zasluge u promicanju prijateljstva i razvoju plodne suradnje na političkom, kulturnom i gospodarskom polju između Republike Hrvatske i Republike Argentine te u promicanju mira, demokracije, stabilnosti i međunarodne suradnje u svijetu temeljene na načelima Povelja Ujedinjenih naroda i odredbe međunarodnog prava.

Bio je poznat i po svom po turbulentnom privatnom životu, a među ostalima, u svojoj rezidenciji ugostio Rolling Stonese.