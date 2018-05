Umro je posljednji premijer tzv. Republike Srpske Krajine

Bivši premijer takozvane Republike Srpske Krajine Borislav Mikelić umro je u Beogradu u 79. godini života, javljaju Nezavisne novine.

Mikelić je bio i dugogodišnji generalni direktor petrinjskog Gavrilovića, kao i predsjednik općine Petrinja. Rođen je u Dobrljunu pokraj Bosanske Kostajnice 13. rujna 1939. godine, a tijekom Drugog svjetskog rata ostao je ratno siroče. Premijer RSK bio je od 21. 4. 1994. do 27. 7. 1995. godine. Hrvatske vlasti protiv Mikelića su nakon okupacije Petrinje 1991. od strane srpskih paravojnih formacija bile podigle optužnicu, a sud u Sisku ga je 1993. godine osudio na 20 godina zatvora u odsutnosti. On sam tvrdio je da u to vrijeme nije bio u Petrinji iz koje je otišao u siječnju 1991. Nakon vojne operacije Oluja i propasti RSK Mikelić je otišao u Beograd.

Zbog navodne umiješanosti u ubojstvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića uhićen je 2003. u akciji Sablja. Policija je sumnjala da je jedan od ključnih ljudi koji su povezivali tzv. zemunski klan, koji je izvršio egzekuciju Đinđića, s poslovnim krugovima iz Republike Srpske koje se držalo podupirateljima tog atentata. Proveo je 45 dana u samici a u pritvoru ukupno tri mjeseca, te je odlukom Vrhovnog suda Srbije pušten na slobodu. Sam je tvrdio kako nema nikakve veze s atentatom na Đinđića. Zatražio je i naknadu štete. Sljedeće, 2004. zatražio je reviziju sudskog postupka kojim je u Hrvatskoj u odsutnosti osuđen na 20 godina zatvora. Udovoljeno mu je 2011. Sisačko Županijsko državno odvjetništvo provelo je izvide te potom obavijestilo sud da nisu pronađeni dokazi protiv Mikelića. Stoga je predloženo da se postupak protiv njega obustavi.