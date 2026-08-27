Umro krvnik Ratko Mladić!

Nakon teškog zdravstvenog stanja umro je general Ratko Mladić, tvrde srpski mediji.

Haški sud podigao je optužnicu protiv Mladića 1995. godine. Njegovo uhićenje i izručenje bilo je jedan od uvjeta za početak pregovora o pristupanju Srbije Europskoj uniji. Mladić je uhićen u Srbiji 26. svibnja 2011., a Haškom sudu izručen je 31. svibnja iste godine.

Suđenje je počelo 16. svibnja 2012. godine. Prvostupanjskom presudom od 22. studenoga 2017. osuđen je na doživotni zatvor. Kaznu doživotnog zatvora potvrdilo mu je sudsko vijeće 8. lipnja 2021. godine.

Mladić je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici..