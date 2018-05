Umro na terenu: Otišla je moja uzdanica, bio mi je sve u životu

Moj se sin kao i svaki put spremio za utakmicu. Spakirao je svoju sportsku torbu, rekao mi je: ‘Majko, ponijet ću novac da počastim svoje prijatelje’.

Bio mu je rođendan. Njegovi kolege su bili vani, čekali su ga u automobilu. Poljubio me i otišao je do automobila, prije nego što je ušao, okrenuo se, nasmijao mi se i mahnuo mi. Bilo je to posljednji put da ga vidim živa.

Riječi su to shrvane Draginje (65), majke Dalibora Brdara, koji je preminuo na nedjeljnoj utakmici, desetak minuta nakon što je počela utakmica između domaćina NK Nafta i NK Naprijed iz Krapja.

Kozarice, mjesto nedaleko od Novske, još su u šoku.

Dalibor je poplavio

- Dalibor je kleknuo, pomislio sam da je zapeo kopačkom za zemlju i da je pao, ali on se nije dizao. Sudac mu je pritrčao, naš golman i još neki igrači. Vikali su da netko pozove Hitnu pomoć. Dalibor je poplavio, prestao je disati - kazuje nam u nevjerici Ivan Pal (39), tajnik Nafte.

Nije svjestan koliko je prošlo vremena dok nije došla Hitna pomoć.

- Svi smo bili zatečeni, nismo znali što mu je, samo smo željeli da ustane i da nam kaže da je dobro. Došla je Hitna pomoć i liječnici su počeli borbu za njegov život. Bilo je jako mučno jer nismo pomišljali na najgore. Njegov se mladi život gasio nama pred očima, a mi mu nismo mogli pomoći - rekao je Ivan.

'Otišla je moja uzdanica, moja ljubav'

O Daliboru u klubu svi govore pohvalno. Bio je izvrstan nogometaš, dobar prijatelj.

– Dalibor je za nas igrao desetak godina, bio je na svim pozicijama, posljednja mu je bila stoper. Njegovim odlaskom ostala je velika praznina u našem timu, koju ćemo teško nadoknaditi - kaže Pal.

Osim igrača, u šoku su bili gledatelji u trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Vrijeme je prije utakmice bilo teško, svakog trena se očekivalo grmljavinsko nevrijeme. Majci Draginji, stopostonom invalidu je najgore. Susjedi su prvi došli pomoći.

Ostala joj je samo njegova medalja

- Odgajala sam ga sama, sve sam učinila da bude dobar čovjek i uspjela sam. Nitko mi nikad za mog Dadu nije rekao ništa loše, svi su ga voljeli jer on je bio takav da ga se jednostavno moralo voljeti. Nažalost, odrastao je bez očinske ljubavi. Ima polubrata koji živi u Bosni, nazvao me jutros i rekla sam mu što se dogodilo, ali njegov otac nije zvao niti je pitao za sina. Otišla je moja uzdanica, moja ljubav, Dalibor mi je bio sve u životu i sad sam ostala bez njega.

- Plačem i prigovaram Bogu što mi ga je uzeo jer trebao je uzeti mene, jer moj život ionako nema smisla. Još čujem njegove korake i vidim osmijeh na njegovu licu - kazuje kroza suze majka Draginja dok je ljubila medalju koju je Dalibor dobio kao osnovnoškolac u nogometnom kampu u Grčkoj.

Obdukcijom će otkriti uzrok Daliborove smrti. Neslužbeno doznajemo kako je mrtvozornik nakon pregleda posumnjao da mu je zatajilo srce.