Obavijesti

News

Komentari 1
ISTRAŽNO POVJERENSTVO

UN: 'Izrael čini genocid u Gazi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
UN: 'Izrael čini genocid u Gazi'
3
Foto: Amir Cohen

Izrael se bori protiv tužbe za genocid na Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u Haagu. Odbacuje takve optužbe, pozivajući se na svoje pravo na samoobranu nakon smrtonosnog napada Hamasa 7. listopada 2023.

Istražno povjerenstvo UN-a zaključilo je u utorak da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, potiču ta nedjela.

- U Gazi se događa genocid - rekla je Navi Pillay, voditeljica Istražnog povjerenstva i bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda (ICC).

POGLEDAJTE GALERIJU:

Aftermath of Israeli airstrike on Gaza Palestinians flee northern Gaza southward amid Israeli attacks Aftermath Of Israeli Airstrike On Gaza
19
Foto: Hasan Alzaanin

Povjerenstvo navodi primjere razmjera ubojstava, blokade pomoći, prisilno raseljavanje i uništavanje klinike za plodnost kako bi potkrijepilo svoje zaključke, priključujući se skupinama za ljudska prava koje su došle do istih.

- Odgovornost za ove zločine leži na izraelskim vlastima koje već gotovo dvije godine orkestriraju genocidnu kampanju s posebnom namjerom uništenja Palestinaca - dodala je Pillay.

Izrael je odbio surađivati ​​s povjerenstvom, a izraelska diplomatska misija u Ženevi optužuje ga da ima političku agendu protiv Izraela.

Pravna analiza na 72 stranice najkonkretniji je nalaz UN-a do sada, ali istražno povjerenstvo je neovisno i ne govori u ime Ujedinjenih naroda. UN još nije upotrijebio termin genocid, ali je pod sve većim pritiskom da to učini.

Smoke rises from Gaza after an explosion, as seen from the Israeli side of the border
Foto: Amir Cohen

Izrael se bori protiv tužbe za genocid na Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u Haagu. Odbacuje takve optužbe, pozivajući se na svoje pravo na samoobranu nakon smrtonosnog napada Hamasa 7. listopada 2023.

U sukobu u Gazi koji je uslijedio ubijeno je više od 64.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, dok globalno tijelo za pitanja gladi kaže da dio zemlje pati od gladi.

Konvencija UN-a o genocidu iz 1948., donesena nakon holokausta koji je počinila nacistička Njemačka, definira genocid kao zločine počinjene "s namjerom da se uništi, u cijelosti ili djelomično, neka nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina kao takva".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025