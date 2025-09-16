UN: 'Izrael čini genocid u Gazi'

Istražno povjerenstvo UN-a zaključilo je u utorak da Izrael čini genocid u Gazi te da visoki izraelski dužnosnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, potiču ta nedjela.

- U Gazi se događa genocid - rekla je Navi Pillay, voditeljica Istražnog povjerenstva i bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda (ICC).

Povjerenstvo navodi primjere razmjera ubojstava, blokade pomoći, prisilno raseljavanje i uništavanje klinike za plodnost kako bi potkrijepilo svoje zaključke, priključujući se skupinama za ljudska prava koje su došle do istih.

- Odgovornost za ove zločine leži na izraelskim vlastima koje već gotovo dvije godine orkestriraju genocidnu kampanju s posebnom namjerom uništenja Palestinaca - dodala je Pillay.

Izrael je odbio surađivati ​​s povjerenstvom, a izraelska diplomatska misija u Ženevi optužuje ga da ima političku agendu protiv Izraela.

Pravna analiza na 72 stranice najkonkretniji je nalaz UN-a do sada, ali istražno povjerenstvo je neovisno i ne govori u ime Ujedinjenih naroda. UN još nije upotrijebio termin genocid, ali je pod sve većim pritiskom da to učini.

Foto: Amir Cohen

Izrael se bori protiv tužbe za genocid na Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u Haagu. Odbacuje takve optužbe, pozivajući se na svoje pravo na samoobranu nakon smrtonosnog napada Hamasa 7. listopada 2023.

U sukobu u Gazi koji je uslijedio ubijeno je više od 64.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, dok globalno tijelo za pitanja gladi kaže da dio zemlje pati od gladi.

Konvencija UN-a o genocidu iz 1948., donesena nakon holokausta koji je počinila nacistička Njemačka, definira genocid kao zločine počinjene "s namjerom da se uništi, u cijelosti ili djelomično, neka nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina kao takva".