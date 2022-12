Una stagnira, uvedena noćna dežurstva: 'Vodovodna voda je neispravna, treba je prokuhati'

I dalje je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava, a u obranu od poplava uključilo se i šezdesetak pripadnika Hrvatske vojske iz petrinjske vojarne. Naime, u stanju pripravnosti u Petrinji trenutačno se nalazi 281 pripadnik Hrvatske vojske, dok je njih 137 angažirano na izgradnji zečjih nasipa na području Hrvatske Kostajnice i u Novoj Drenčini kod Petrinje.

Vodostaj je bio u porastu sve do nedjelje u 14 sati, kada je počeo stagnirati. U 20 sati je iznosio visokih 471 centimetar. Najteže je stanje u Ulici Nine Marakovića, kod Kavrlje, zatim od gradskog parka do hotela "Central", a pod vodom je i dio državne ceste koja vodi do graničnog prijelaza s BiH.

Vodu treba prokuhavati

Kako je javljeno iz kostajničke gradske uprave, vodovodna voda je neispravna za piće i potrebno ju je prokuhavati.

Pod vodom je i dio ceste što od Hrvatske Kostajnice vodi prema Dvoru, pa je promet preusmjeren obilaznim lokalnim cestama. Osim za Dvor, izvanredno stanje je proglašeno i za sunjsko područje zbog naglog porasta vodostaja rijeke Sunje.

I na sisačkom području su u porastu vodostaji Kupe i Save, ali neposredne opasnosti od poplava nema, jer se višak savske vode u takvim slučajevima ispušta u retenciju Lonjsko polje.

Kako je javljeno iz HAK-a, na području Sisačko-moslavačke županije zbog vode na kolniku za promet su zatvorene ceste Rosulje - Hrvatska Kostajnica - Dvor, Mala Gorica - Žažina, u Starom Selu i Novoj Subockoj, te Javorik - Dobretin i Madžari - Blinja.

