Unatoč snimci Trump poriče da je Meghan nazvao "zločestom"

Uoči trodnevnoga posjeta Velikoj Britaniji američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je opovrgao da je Meghan Markle, suprugu princa Harryja nazvao "zločestom", premda snimka dokazuje suprotno.

"Nikad nisam izjavio da je Meghan Markle zločesta. To su izmislili ovi što prave 'lažne vijesti'", jedan je od Trumpovih nedjeljnih tvitova.

No tabloid "Sun" objavio je snimku intervjua koji dokazuje da je njihova vijest točna. Uoči posjeta Velikoj Britaniji Trump je u Ovalnome uredu dao opsežan intervju njihovu uredniku.

Meghan Markle je prije predsjedničkih izbora 2016. u emisiji "The Nightly Show with Larry Wilmore" Trumpa nazvala mizoginim i kazala da vodi politiku podjela. Dodala je i da će se, ako on pobijedi na izborima, preseliti u Kanadu.

Kad ga je novinar na to podsjetio Trump je odgovorio: "A puno ljudi odlazi onamo živjeti... Što biste vi da vam kažem? Ne, nisam znao da je zločesta. Nadam se da je ok..."

Loptu je ipak pokušao smiriti te je dodao: "Siguran sam da će biti izvrsna kao plemkinja. Bit će vrlo dobra".

Politički urednik "Suna", Tom Newton-Dunn u intervjuu kaže američkom predsjedniku: "Markle neće prisustvovati sastanku s vama u Velikoj Britaniji jer je na porodiljnom dopustu. Je li vam žao što je nećete vidjeti? Nije vam bila baš sklona za vrijeme kampanje. Jeste li to znali?".

"Ne, nisam to znao. Ne, nadam se da je dobro, ne, ne, nisam znao", odgovorio je Trump.

Vojvotkinja od Sussexa, koja je 6. svibnja rodila dječaka, neće biti na susretu kraljevske obitelji s Donaldom Trumpom kada američki predsjednik 3. lipnja doputuje u posjet Velikoj Britaniji.