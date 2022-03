Unatoč velikom broju zaraženih Nijemci ukidaju većinu mjera

Njemačka vlada usprkos u utorak objavljenom novom rekordnom broju novozaraženih koronavirusom ustraje na ukidanju najvećeg djela protuepidemijskih mjera krajem ovog tjedna.

- Nove brojke doduše ulijevaju strah ali nova pravila saveznim pokrajinama omogućuju individualno reagiranje na aktualnu epidemiološku situaciju - rekao je njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD).

Od nedjelje ovog tjedna se u Njemačkoj, prema prijašnjem dogovoru saveznih i vlasti saveznih pokrajina, ukidaju sve mjere s izuzetkom nošenja maski u javnom prijevozu i zdravstvenim ustanovama.

Postupno ukidanje mjera je počelo još krajem veljače.

Lauterbach je ukazao na to da savezne pokrajine prema izmijenjenom zakonu o zaštiti od zaraza mogu posegnuti za tzv. hotspot pravilom i uvesti potrebne mjere kako bi reagirale na akutnu epidemiološku situaciju.

Neka savezne zemlje poput Brandenburga su odlučile ne ukidati sadašnje mjere koje se tiču ograničenja ulaska u objekte maloprodaje ili kulturne ili sportske manifestacije te nošenja maski.

Bavarska je najavila mogućnost da cijelu saveznu pokrajinu proglasi hotspotom kako bi mogla uvesti potrebne mjere.

Lauterbach je ukazao i na to da s obzirom na trenutno epidemiološko stanje u Njemačkoj nitko o 20. ožujku ne bi smio govoriti kao o "Freedom Dayu" tj. danu kada se ukidanju sve mjere.

- Mi nismo u situaciji u kojoj si možemo priuštiti ukidanje svih mjera - rekao je Lauterbach.

U srijedu bi koalicijska socijaldemokratsko-zeleno-liberalna vlada trebala raspravljati o promjenama zakona o zaštiti od zaraza koji bi se već u petak trebao naći na izglasavanju u Bundestagu.

Državni epidemiološki Institut Robert Koch u utorak je priopćio kako broj novozaraženih koronavirusom iznosi 198.888 što je 42.000 više nego prošlog utorka i predstavlja novi rekord od početka pandemije. Sedmodnevna incidencija iznosi 1585,4.

Lauterbach je još prošlog tjedna ukazao na to kako brojke "jesu alarmantne" ali da umiruje nizak broj pacijenata na intenzivnim odjelima. On je tada međutim ukazao i na to da je prosječni broj umrlih od koronavirusa koji se kreće između 250 i 300 dnevno, "još uvijek puno previsok".