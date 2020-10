Unuk brutalno ubijene starice: 'Moje none više nema, a on će za tri godine izaći iz zatvora'

Živjela je za svog praunuka, čiju sliku je imala i hodniku pored koje ju je ubojica i napao, priča nam Luka, unuk starice koju je brutalno zatukao maloljetnik u njenom stanu u Splitu...

<p>Nitko ne može vratiti moju nonu i ne želim nikakvu osvetu, jer sada nakon svega za moju obitelj nema nikakve zadovoljštine. Koliko god da dobije, ništa mi nonu ne može vratiti, ali kakva je to poruka mladima, pita se <strong>Luka Martinić.</strong></p><p>Njegovu baku <strong>Helenu Martinić </strong>brutalno je zatukao maloljetnik (15) u njezinu stanu u Sukoišanskoj ulici u Splitu.</p><p>Nakon što je nesretnoj baki, koju ne poznaje i vjerojatno ju nikad prije nije vidio, na balkonu smrskao glavu, u krvavoj odjeći odšetao je do policijske postaje. Tamo je naposljetku priznao svirepi zločin.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</p><p>Unuka nesretne bake i njezinu obitelj šokiralo je kad su čuli da se mlađem maloljetniku, prema Zakonu o sudovima za mladež, čak i za ovo najteže kazneno djelo teškog ubojstva, može izreći samo odgojna mjera, boravak u odgojnom zavodu koji može trajati najdulje tri godine.</p><p>- Sada nakon svega mi je samo u glavi hoće li on jednog dana ubiti nečije dijete, a da mi to nismo zaustavili. Ovo nije lov na njega, ovo je moja ogorčenost i šok zbog nelogičnosti ovog društva i zakona koji maloljetnim ubojicama šalju poruku da za zločin koji urade neće biti primjereno kažnjeni - rekao nam je Luka u kratkom telefonskom razgovoru. Obitelj je dodatno šokirao i potpuno nedostatak motiva za ovako strašan zločin.</p><p>- Ovo je prvi takav slučaj u Splitu, a možda i u cijelo Hrvatskoj da je totalno slučajno ubojstvo. Nema nikakve poveznice, ni s nama, ni s noninim kvartom... Kao da ja dođem u Šibenik, uđem u neku zgradu i ubijem nekoga koga ne poznajem niti sam ikad vidio. Umjesto moje bake mogla je to biti neka trudnica ili ne daj bože dijete. Mogao je nastradati bilo tko - govori. Dodaje da je njegova baka bila vitalna 89-godišnjakinja, koja nije imala zdravstvenih problema.</p><p>- Liječnik joj je rekao da je odličnog zdravlja i da će ovako još živjeti 15-ak godina. Živjela sa stricem koji ju je pazio kao kap vode na dlanu, njemu se doselila nakon što je nono umro. Živjela je za svog praunuka, čiju sliku je imala i hodniku pored koje ju je ubojica i napao - priča Luka.</p><p>- Mislim da je vrijeme da se nešto promijeni. Kakvo smo mi društvo, kakva je ovo poruka momku od 15 godina da ne dila ili ne krade, što će misliti šta mu se može dogoditi, kakva kazna, ako za ubojstvo dobije tako malo. Ponavljam ne tražim osvetu, ali ako je već moja baka na tako mučenički način ubijena neka ovaj slučaj pokrene pitanje. Vrijeme je da se promijeni zakon, jer ako on to ponovi, tko će onda odgovarati - razočaran je Luka.</p><p>Otkriva nam da nakon svega ima dozu straha što će biti kad se on vrati iz Turopolja.</p><p>- Kako ću se ponašati kad ga sretnem, ne daj Bože, Split je mali. Ako mi nešto dobaci, da ne bih napravio kakvu glupost pa da ja završim u zatvoru - iskreno priznaje.</p><p>Maloljetnik je sad u istražnom zatvoru zbog teških okolnosti slučaja te da ne ponovi djelo. </p>