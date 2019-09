Uoči gay pridea: Plakati protiv američkog veleposlanika u BiH

Plakati s fotografijom američkog veleposlanika u BiH Erica Gordona Nelsona i porukom 'Gay is not OK' osvanuli su u petak u Sarajevu uoči prve Parade ponosa koju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u nedjelju planira zajednica LGBTI uz potporu stranih dužnosnika.

Plakati su postavljeni tijekom noći u blizini Veleposlanstva Sjedinjenih Država u BiH, u naselju Dobrinja, gdje je planirana izgradnja trga bosansko-američkog prijateljstva, zatim ispred američkog sveučilišta te na još nekoliko mjesta.

Uz zastavu duginih boja i 'našminkanog' američkog veleposlanika u BiH ispisano je 'Gay is not OK' (Nije u redu biti gay).

Veleposlanik Nelson koji je deklarirani gay, nedavno je javno izrazio potporu održavanju prve Parade ponosa u središtu Sarajeva te najavio da će i sam sudjelovati.

Bit će to prigoda za BiH 'koja želi biti otvorena, multikulturalna zemlja, da prihvati svoje raznolikosti i pokaže snošljivost i poštovanje za svakog pojedinca', ocijenio je Nelson.

Protivljenje održavanju skupa pod nazivom 'Ima izać' izrazilo je više udruga koje za sebe tvrde da baštine tradicionalne muslimanske vrijednosti.

Dan prije održavanje Parade ponosa, u subotu će u središtu grada bit organizirana šetnja građana u organizaciji nevladine organizacije Svjetlo pod nazivom Dani obitelji. Okupljanjem žele istaknuti tradicionalne vrijednosti obitelji i obiteljskog života, kazali su.

U nedjelju će se neposredno prije povorke LGBTI održati prosvjedni skup, u organizaciji Iskoraka, inicijative koja promiče bošnjačke i muslimanske vrijednosti te je na svome profilu na društvenim mrežama otvoreno poručila da su protiv ove povorke i pozvali građane da se priključe prosvjedu.

Inicijativa Iskorak kritizira Islamsku zajednicu te Katoličku i Pravoslavnu Crkvu kao i političare i braniteljske udruge jer šute ne dižući glas protiv skupa LGBTI.

Udruga Mladi muslimani iz Sarajeva nazvala je nedjeljnu homoseksualnu Paradu ponosa 'paradom srama i zlom'. Bošnjačke političare, Islamsku zajednicu te intelektualce i građane pozvala je da Paradu bojkotiraju, a potporu međunarodnih dužnosnika nazvala neprijateljskim i destruktivnim činom.

Potporu održavanju Parade ponosa dali su brojni strani dužnosnici u Bosni i Hercegovini, uključujući Izaslanstvo Europske unije u BiH, Ured visokog međunarodnog predstavnika te američko veleposlanstvo u BiH na čelu s veleposlanikom Ericom Nelsonom. Nijedna veća politička stranka u BiH nije službeno poduprla održavanje ove manifestacije.

U petak su se tek oglasili Institucija Ombudsmana za ljudska prava u BiH pozivajući na poštivanje prava LGBTI zajednice.

"Sva ljudska prava, uključujući slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja, prava na privatnost i porodični život, trebaju biti jednako dostupna svima, uključujući i LGBT populaciju, bez diskriminacije. Način na koji jedno društvo tretira LGBT osobe oslikava način na koji se društvo odnosi prema svemu što je različito, a upravo u različitostima se ogleda bogatstvo i naprednost jednog društva", navodi Institucija Obudsmana.

Policija je održavanje Parade ponosa, te dva prosvjeda procijenila skupovima visokog rizika. Angažirano je 1100 policajaca koji će zajedno sa snajperskim timovima, zaštitarima i betonskim blokovima štititi oko 500 osoba koji će sudjelovati na prvoj Paradi ponosa.