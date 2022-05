Uoči obljetnice Titove smrti policija dobila prijetnju: 'Titova kuća u Kumrovcu bit će srušena'

Na današnji dan, 4. svibnja 1980. godine u 15.05 sati je objavljeno: ‘Umro je drug Tito’.

Vijest o smrti objavio je na Televiziji Zagreb voditelj Miroslav Lilić. Od tada su prošle 42 godine. Uoči obljetnice, u utorak 3. svibnja PU krapinsko – zagorska zaprimila je prijeteći poziv: ‘Titova kuća u Kumrovcu bit će srušena!’.

Ista prijetnja stigla je jučer i na adresu redakcije 24 sata, nakon čega smo kontaktirali policiju koja je poručila kako istražuje prijetnju.

Anonimna prijetnja

Poziv je zaprimio Operativno – komunikacijski centar oko 10 sati. Poziv je bio anoniman. Kako doznajemo, muškarac koji je nazvao nije puno govorio, najavio je uništenje, rušenje rodne kuće Josipa Broza Tita u Kumrovcu i potom spustio slušalicu, prenosi portal Ni Zagorje malo.

Policija, potvrđeno nam je jutros, tijekom pregleda kuće, koja je danas okosnica Muzeja na otvorenom Staro selo Kumrovec, nije pronašla nikakvu eksplozivnu napravu. No, dojave o rušenju, a do sada su to uglavnom bile o postavljanju bombe podno spomenika, već su ‘normalne’ kako se bliži obljetnica smrti. Policija ipak nadzire Staro selo, a za anonimnim dojavljivačem prijetnje tragaju.

Tradicionalno, u 15.05 kod spomenika predsjedniku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije polagat će se vijenci i zapaliti svijeće, župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar, delegacija Općine Kumrovec i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.

