Uoči Thompsona u Frankfurtu: Za nacistički pozdrav i tri godine zatvora, a što je sa ZDS-om?

Koncert Marka Perkovića Thompsona najavljen za 13. studenoga u frankfurtskoj Jahrhunderthalle već je izazvao političke prijepore u Njemačkoj. Dvorana prima oko 4000 ljudi, a ulaznice su, prema njemačkom ARD-u, rasprodane u samo dva sata. Dio frankfurtskih političara, među kojima su predstavnici Ljevice i Zelenih, traži otkazivanje koncerta zbog kontroverzi povezanih s ustaškom simbolikom i pozdravom "Za dom spremni". Uprava dvorane zasad, međutim, ne vidi pravni razlog za otkazivanje.

Prema paragrafu 86a njemačkog Kaznenog zakona, javno korištenje ili širenje obilježja protuustavnih i zabranjenih organizacija kažnjava se zatvorom do tri godine ili novčanom kaznom. Zakon među obilježja ubraja zastave, znakove, dijelove uniformi, parole i oblike pozdrava, kao i znakove koji su im toliko slični da ih se može zamijeniti.

Inače, njemački Savezni ured za zaštitu ustava među kažnjivim nacističkim pozdravima i parolama izrijekom navodi "Sieg Heil", "Heil Hitler" i Hitlerov pozdrav s ispruženom desnom rukom, čak i kada se izvodi bez riječi. Zabranjena je i svastika, SS simbolika te niz parola nekadašnjih nacističkih organizacija.

To, međutim, ne znači da je u Njemačkoj zabranjeno baš svako obilježje koje se može povezati s fašizmom. Paragraf 86a odnosi se na simbole konkretnih protuustavnih, zabranjenih i nekadašnjih nacističkih organizacija. Upravo zato ustaški pozdrav i ustaški simboli nisu obuhvaćeni automatskom zabranom kakva postoji, primjerice, za nacističku svastiku ili Hitlerov pozdrav.

No njihovo korištenje ipak može prijeći granicu kaznenog djela, ovisno o okolnostima. Njemački paragraf 130, koji uređuje kazneno djelo poticanja na mržnju (Volksverhetzung), predviđa od tri mjeseca do pet godina zatvora za onoga tko na način podoban za narušavanje javnog mira potiče mržnju ili poziva na nasilje protiv nacionalnih, rasnih, vjerskih ili etničkih skupina, odnosno napada njihovo ljudsko dostojanstvo.

I javno odobravanje, veličanje ili opravdavanje nacističke vladavine može biti kažnjeno zatvorom do tri godine ili novčanom kaznom ako se time narušava javni mir i vrijeđa dostojanstvo žrtava. Njemački zakon posebno sankcionira i javno odobravanje, poricanje ili grubo umanjivanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina kada su ispunjeni zakonski uvjeti vezani uz poticanje mržnje i narušavanje javnog mira.

Njemačke novčane kazne pritom nisu propisane kao jedan fiksni iznos. Izriču se u takozvanim dnevnim iznosima, odnosno Tagessätze, čija se visina određuje prema prihodima i financijskoj situaciji kažnjene osobe. Kazneni zakon u pravilu predviđa od pet do 360 dnevnih iznosa, a vrijednost jednoga određuje sud prema ekonomskim mogućnostima počinitelja.

*uz korištenje AI-ja