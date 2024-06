Upalili su žuti alarm za cijelu Hrvatsku: Stiže nam još kiše...

Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice kiša i grmljavina, a lokalno može biti i nevremena. Prema noći smirivanje i razvedravanje, najprije na moru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, popodne prolazno u okretanju na umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša dnevna većinom između 19 i 24 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak se na kopnu očekuju izraženiji pljuskovi i grmljavina, lokalno i nevremena. Prema sredini tjedna vrijeme će postupno postajati sunčanije i toplije, ali neće biti potpuno stabilno.

Na Jadranu će početkom tjedna također biti izraženijih pljuskova i grmljavine. Od utorka se očekuje djelomično sunčano, pa i sunčanije vrijeme, uz malu vjerojatnost za poneki pljusak, piše HRT.

Za cijelu Hrvatsku izdali žuti meteoalarm

Foto: DHMZ