Upalili žuti alarm za gotovo cijelu Hrvatsku: Evo kada nam stiže grmljavinsko nevrijeme

Postupno naoblačenje s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom ponajprije na Jadranu i predjelima uz njega. Moguće je nevrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, a u noći na petak i u Dalmaciji. Na istoku djelomice sunčano, uglavnom suho, te vruće i sparno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo. Najviša temperatura većinom između 27 i 31, na istoku i do 33 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Foto: DHMZ

S jugozapada pristižu oblaci, a u poslijepodnevnim satima očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Osobito se to odnosi na sjeverni Jadran, gorsku Hrvatsku, a u noći se nevrijeme očekuje i u Dalmaciji.

Foto: DHMZ

Za četvrtak je za gotovo cijelu Hrvatsku označen žuti meteoalarm zbog pljuskova s grmljavinom, dok je za riječku regiju označen narančasti meteoalarm.

Foto: DHMZ

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak. Očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, lokalno i jakim pljuskovima s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana u Dalmaciji.

Foto: DHMZ

Tijekom vikenda, vrijeme će biti nešto povoljnije. Subota će uglavnom posvuda biti suha, dok u nedjelju poslijepodne i navečer treba očekivati nove oborine, osobito na zapadu zemlje.

Početak novog tjedna donosi nam i značajnije pogoršanje vremena s kišom i grmljavinom te lokalno obilnijim pljuskovima, prognozira meteorologinja Tea Blažević.