Upalio se žuti meteoalarm za dio zemlje: Sutra nove padaline

Promjenjivo i oblačno vrijeme možemo očekivati i u srijedu. Stručnjaci iz DHMZ-a predviđaju da će se sunce ipak povremeno pojaviti, ali i kiša.

Povremena kiša, češća u drugom dijelu dana, bit će na oblačnijem sjevernom Jadranu, u Lici i u Gorskom kotaru, a rano ujutro moguća je lokalno i u Dalmaciji.

Foto: DHMZ

Prijepodne ponegdje na kopnu magla, osobito u središnjim predjelima.

Vjetar većinom slab, u višem gorju umjeren do jak jugozapadni, a na Jadranu i umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura većinom od 0 do 5, na obali i otocima između 9 i 12 °C. Najviša dnevna od 8 do 12, a na moru između 13 i 17 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ je izdao i žuto upozorenje za Jadran i Istru.

