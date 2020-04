Uplatio im 107.000 kuna, a stolariju nikada nije dobio...

Postupak je dovršen nad 39-godišnjakinjom zbog sumnje da je počinila kazneno djelo Prijevara u gospodarskom poslovanju. Kako se sumnja, navedena je kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu, u studenom 2015. godine u poduzeću iz Sračinca preuzela robu u vrijednosti od oko 7 500 kuna te za istu uplatila iznos od oko 1 100 kuna. Nakon toga se prestala javljati na pozive, a preostali iznos nije uplatila do dana prijave. Protiv nje će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Prevarili kupca

Isto slijede i kaznene prijave protiv dvojice muškaraca od kojih je jedan direktor, a drugi, komercijalista u varaždinskom poduzeću. Taj posao im je naložilo Općinsko državno odvjetništvo iz Varaždinu, zbog sumnje su dvije muške osobe prevarile kupca za 77 000 kuna koji je ostao u tvrtki iz Varaždina na čijem je čelu 46-godišnji muškarac. On je u lipnju 2019. godine, izdao oštećenom 36-godišnjaku, ponudu za izradu i montažu građevinske stolarije. Oštećeni je temeljem ponude, na račun trgovačkog društva uplatio iznos od oko 107 000 kuna, no naručena i plaćena stolarija mu nije isporučena, pa je on u kolovozu 2019. godine otkazao narudžbu i tražio povrat kompletnog iznosa. Umjesto 107 000 kuna iz tvrtke su mu vratili samo 30 000 kuna. S nasamarenim kupcem je posao ugovarao 42-godišnji zaposlenik te tvrtke. Protiv 46-godišnjaka će se podnijeti kaznena prijava za kazneno djelo Prijevara u gospodarskom poslovanju, a protiv 42-godišnjaka za kazneno djelo Prijevara.

Krao stupove u vinogradu

Treći slučaj vezan je uz krađu 50-tak metalnih stupova za koje policija tereti 44-godišnjeg muškarca zbog krađe. On je, kako se sumnja, u vremenu od 20. ožujka do 19. travnja ove godine u Bolfanu, u vinogradu u vlasništvu 64-godišnjaka, iščupao iz zemlje 50-ak metalnih stupova dužine oko 2.5 metra i odnio ih. Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, policijski su službenici pretražili kuću kojom se koristi 44-godišnjak te pronašli ukradene stupove, koji su potom vraćeni oštećenom. Protiv 44-godišnjaka će se podnijeti kaznena prijava za kazneno djelo Krađe.

Tenisice nikada nije dobila

Policija iz Varaždina još uvijek pokušava riješiti slučaj internetske prijevare, kojom je oštećena 38-godišnja žena. On je stoji u priopćenju, početkom travnja na jednoj stranici za prodaju na društvenoj mreži, pronašla oglas u kojem se prodaju tenisice. U kontaktu s prodavateljem iz Srbije dogovorila je sve pojedinosti i uplatila iznos od više stotina kuna te kao dokaz prodavatelju poslala fotografiju uplatnice, no do dana prijave tenisice nije primila. Protiv nepoznatog počinitelja podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.