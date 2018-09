Uplatio on-line: Sretnik osvojio na Bingu skoro 8 milijuna kuna

U izvlačenju 37. kola TV Binga, u igri Bingo plus, osvojen je Bingo plus 7 dobitak vrijedan 7.941.057,65 kuna. Dobitni je listić uplaćen putem interneta, a izvučeni Bingo plus broj je 1164316.

Tu su i ostali vrijedni dobitci - u igri Bingo 15 od 90 ostvarena su 3 dobitka BINGO 40+ vrijedna 12.317,97 kuna, a dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima u Rijeci, Imotskom i Splitu.

U igri Bingo 24 od 75 ostvarena su 2 dobitka vrijedna 12.458,88 kuna, a dobitni listići uplaćeni su na prodajnim mjestima u Zagrebu.