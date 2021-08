S početkom kolovoza u unutrašnjosti i na sjeverni Jadran slijedi nestabilnije i svježije razdoblje, a osim lokalnih pljuskova moguće je i grmljavinsko nevrijeme, osobito u zapadnim predjelima. U utorak i srijedu bit će manje kiše i više sunčanih sati, tijekom kojih će temperatura ponovno rasti. No, od četvrtka vjerojatnost za kišu opet raste, čak i u Dalmaciji, gdje će do srijede biti barem djelomice sunčano. U nedjelju umjereno i jako jugo, ponegdje na udare i olujno - u ponedjeljak će oslabjeti, pri čemu će vrućina popustiti, osjetnije na sjevernom Jadranu - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U većini krajeva bit će promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najprije na zapadu zemlje gdje je lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme, uz najveću vjerojatnost na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji većinom sunčano i suho. Umjeren jugozapadni vjetar, povremeno s jakim udarima, poslijepodne će okrenuti na zapadni i sjeverozapadni vjetar i slabjeti. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 30 do 35 °C, na istoku i u Dalmaciji i malo viša, prognozira DHMZ.

Za cijelu zemlju na snazi su upozorenja. Za istok zemlje je na snazi narančasto upozorenje, zbog vrućina i jakog grmljavinskog nevremena. Za središnju Hrvatsku i Liku i Gorski kotar na snazi je žuto upozorenje zbog jakog grmljavinskog nevremena. Za jadransku obalu na snazi je narančasto upozorenje, dok je za Dalmaciju je na snazi crveno upozorenje zbog vrućina.

Iako će nedjelja na istoku Hrvatske početi sunčano, popodne će biti razvoja oblaka te mjestimičnih pljuskova praćenih grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi. Puhat će umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a danju će biti neugodno vruće i sparno.



Pljuskovi će biti češći u središnjoj Hrvatskoj, osobito u drugom dijelu dana, kada je moguće grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, a dnevna će temperatura u sjevernijim područjima biti malo niža nego prošlih dana.

U gorju i na sjevernom Jadranu već od jutra će biti nestabilno, uglavnom na širem području Rijeke, u Gorskom kotaru i Istri, gdje je osobito ujutro moguće grmljavinsko nevrijeme. Umjereno jugo popodne će okrenuti na jugozapadnjak i pojačati. Dnevna temperatura niža, osim na sunčanijim i uglavnom suhim otocima.



U Dalmaciji većinom sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Umjereno i jako jugo okrenut će na jugozapadni vjetar, a more će uglavnom biti malo i umjereno valovito. Danju vruće i vrlo vruće uz 33 do 37 °C.



Na jugu Hrvatske pretežno sunčano. Puhat će većinom umjereno jugo, uz obalu jugozapadni i južni vjetar. More malo i umjereno valovito. Danju i dalje vruće i vrlo vruće, uz najvišu temperaturu zraka od 33 do 36 °C, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Priopćenje DHMZ-a

Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno priopćenje zbog naglih promjena vremena koje nas očekuju za vikend i sljedeći tjedan.

Tijekom vikenda promjena vremena, lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme uz osvježenje. Osvježenje će se najviše osjetiti na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu dok će se u Dalmaciji zadržati većinom sunčano i vruće.

Zbog dotoka vrućeg zraka s jugozapada, toplinski je val zahvatio jugoistočni dio Europe i dio Balkana. Sa spuštanjem hladnijeg i vlažnijeg zraka sa sjeverozapada kontinenta, od nedjelje će toplinski val u većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske popustiti, a početkom radnog tjedna i na Jadranu.

Vikend je u ljetnim mjesecima većinom rezerviran za putovanja, povratak kući ili put na mjesto odmora. No osim gužvi ovaj put bi probleme mogli, ponajprije u pomorskom prometu, stvarati vjetar te lokalno i grmljavinsko nevrijeme.

Uz spuštanje prostrane termobaričke doline našim će se predjelima približavati hladna fronta koja će se u prvom dijelu nedjelje premjestiti preko naših krajeva.

U nedjelju će na moru zapuhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, u unutrašnjosti jugozapadnjak. Mjestimice će biti i olujnih udara. Izraženijih pljuskova i grmljavine najprije će u subotu popodne biti u središnjim krajevima, u noći na nedjelju i u nedjelju ujutro na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima, a zatim i još ponegdje u unutrašnjosti. Najveća vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme je na sjevernom Jadranu.

Početkom tjedna bit će promjenjivo

Idućih dana na kopnu svježije, osobito u ponedjeljak. Bit će djelomice sunčano i ne posve stabilno. Pljuskovi će biti češći na zapadu i sjeverozapadu, no poneki se ne može isključiti ni u istočnoj Hrvatskoj. Povremeno će puhati jugozapadni vjetar, u ponedjeljak prolazno i sjeverni. Od utorka temperatura ponovno u blagom porastu.

Nestabilno idućih dana i na sjevernom Jadranu, osobito u Istri i na širem području Rijeke, gdje će pljuskovi biti češći u ponedjeljak i srijedu. U Dalmaciji uglavnom suho, od utorka i djelomice sunčano, a tek je u srijedu moguć pokoji neverin. Puhat će umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, na jugu i sjeverozapadni. Dnevna temperatura niža nego proteklih dana, osobito na sjeveru, zaključila je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.