Uprava Dinama je 'prošvercala' jednog BBB-ovca iz Grčke u Hrvatsku u zrakoplovu?

Navijač Dinama i BBB-ovac Dino Kordić sakrio se u grm i nazvao oca Željka Kordića, zaposlenika i člana Skupštine Dinama. On je nazvao Vlatku Peras u Atenu, a ona poslala Miljenka Sakomana i Brunu Markovića da ga pokupe, a Kordić je sve priznao i policiji.

Piše to u tekstu tjednika Nacional, koji je objavio kako je mladog Kordića spasio sam klub nakon izbijanja navijačkih nereda u Grčkoj, gdje je ubijen jedan od navijača AEK-a. Utakmica je ekspresno odgođena, a policija je tada krenula u lov na Hrvate. Njih stotinu privodili su u hotelskim sobama, ulicama pa i lukama dok su pokušavali napustiti zemlju. No prema navodima Nacionala, Kordića je izvukao sam klub i to svojim charter letom u kojem su bili i sami nogometaši.

Naime, u Grčku su otputovala 64 člana Dinamove delegacije. Kordića su, piše Nacional prvo prošvercali u dobro čuvani hotel. Dali su mu Dinamovu odjeću, a potom su ga s ostalima prevezli na avion. Njime se vratio u Zagreb, a o svemu se šutjelo sve dok Grčka nije počela tražiti izručenje navijača s liste ljudi koji su ušli u tu zemlju.

O samom slučaju tražili smo odgovor od Dinama, no do objave ovog teksta nisu se oglasili.